De topduels volgen elkaar bij Feyenoord in rap tempo op. Eerst moest zondag afgerekend worden met Eredivisie-hekkensluiter Heracles Almelo, maar nu dat met een 4-2 zege gelukt is gaat de blik van trainer Robin van Persie op de komende drie wedstrijden. Echte topduels, waarbij de kans van Feyenoord klein wordt geacht.

Feyenoord-trainer Robin van Persie wil zich de komende dagen met zijn elftal volledig focussen op de laatste wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Europa League tegen Real Betis. De Rotterdammers hebben een kleine kans om de tussenronde te bereiken en drie dagen na het duel in Spanje wacht in de Eredivisie de uitwedstrijd tegen koploper PSV, belangrijk met het oog op het behalen van de tweede plaats.

'We hebben zelfs 11 procent kans'

"Donderdag is voor ons nu de belangrijkste wedstrijd. Ook al hebben we maar 1 procent kans. Wij hebben zelfs 11 procent kans, heb ik me laten vertellen, dus daar gaan we vol voor", aldus Van Persie, die qua opstelling flink zal moeten puzzelen nu verdediger Tsuyoshi Watanabe met een enkelblessure voorlopig ook lijkt weg te vallen en nieuwkomers Mats Deijl en Jeremiah St. Juste Europees niet inzetbaar zijn.

PSV en FC Utrecht

Met overwinningen op Sturm Graz (3-0) en Heracles is de rust bij Feyenoord voorlopig teruggekeerd, maar Van Persie weet hoe snel de situatie bij een topclub kan omslaan. Na Real Betis en PSV speelt Feyenoord nog een uitwedstrijd tegen FC Utrecht. "Vandaag was het een terechte overwinning. Ik heb in fases hele goede dingen gezien, maar ook dingen die beter moeten", sprak Van Persie. "Na rust waren er wat hachelijke momenten, ballen die er bij ons ook in hadden kunnen gaan."

Mats Deijl

De trainer van Feyenoord was blij met debutant Deijl. "Hij heeft op mij een hele positieve indruk gemaakt. Het lijkt alsof hij hier al twintig jaar speelt. Mats is een echte verbinder en was vandaag direct bezig om veel spelers op de juiste plek te zetten." St. Juste was nog niet fit genoeg voor een plaats in de selectie. Van Persie: "Hij moet na een tijd weinig gespeeld te hebben, fysiek weer worden opgebouwd."