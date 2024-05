'Kom me knuffelen met die armen': Dominique Janssen wekt verbazing met foto op Instagram

De internationals van Nederland meldden zich maandag in Zeist. De Oranje Leeuwinnen werken deze week toe naar de EK-kwalificatieduels met Finland. Bij aankomst bij de KNVB werd op sociale media uitgepakt met allerlei kiekjes van de voetbalsters. Eentje viel heel erg op.

Tussen de lachende speelsters zat ook Dominique Janssen. De verdedigster van VfL Wolfsburg hield haar bagage dusdanig vast, dat haar armen opvielen. Niet alleen zijn ze ontzettend gespierd, ook de aderen op haar armen vielen op. De volgers konden dan ook niet anders dan reageren. 'Dominique is lekker bezig geweest, hoppaaaa', is een enthousiaste reactie.

Lize Kop, Caitlin Dijkstra en Romée Leuchter haken af bij Oranje Leeuwinnen: dit zijn de drie vervangers Bondscoach Andries Jonker heeft maandag bekendgemaakt dat Lize Kop, Caitlin Dijkstra en Romée Leuchter geblesseerd zijn afgehaakt bij de Oranje Leeuwinnen. Op 31 mei en op 4 juni spelen de Leeuwinnen twee EK-kwalificatiewedstrijden tegen Finland.

'Kom me knuffelen met die armen'

'Dominique is kastoe (spreektaal voor kast wat dan weer zoiets als 'heel gespierd' betekent, red.) geworden', schrijft iemand. 'Die aders jonge jeetje', reageert een ander. Sommige fans van de Oranje Leeuwinnen kunnen hun ogen niet geloven. 'Enge (kan ook positief bedoeld zijn, red.) aders heeft die Dominique', maakt een fan zich zorgen. Anderen vinden het juist wel iets hebben. 'Janssen, oh my god, superster. Kun je mij komen knuffelen met die armen? Je mag me ook slaan', lacht een Engelstalige fan.

Relatie

Janssen is sinds 2020 gescheiden van haar ex-man Brandon Bloodworth. Sindsdien speelt ze weer met haar meisjesnaam bij haar club en de Oranje Leeuwinnen. Inmiddels heeft ze wel weer een nieuwe liefde gevonden in Patrick Platins, een Duitse ex-keeperstrainer bij haar club Wolfsburg. Hij is al vader van twee kinderen uit een vorige relatie.

'Heeft Esmee Brugts wel geslapen?'

Ook de foto van Esmee Brugts roept vragen op. Zij won zaterdag nog de Champions League voor vrouwen met Barcelona. 'Heeft Esmee Brugts ook tijd gehad om te slapen?', reageert iemand.