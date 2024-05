Lize Kop, Caitlin Dijkstra en Romée Leuchter haken af bij Oranje Leeuwinnen: dit zijn de drie vervangers

Bondscoach Andries Jonker heeft maandag bekendgemaakt dat Lize Kop, Caitlin Dijkstra en Romée Leuchter geblesseerd zijn afgehaakt bij de Oranje Leeuwinnen. Op 31 mei en op 4 juni spelen de Leeuwinnen twee EK-kwalificatiewedstrijden tegen Finland.

Jacintha Weimar (Feyenoord), Ilse van der Zanden (FC Utrecht) en Fenna Kalma (VfL Wolfsburg) zijn als vervangers opgeroepen. Voor Ilse van der Zanden is het haar eerste oproep voor de Oranje Leeuwinnen.

Eerder werd bekend dat het de laatste optredens van Lieke Martens worden in Oranje. De 31-jarige aanvalster van Paris Saint-Germain houdt er na dit tweeluik mee op. Bondscoach Jonker liet Veerle Buurman in zijn selectie debuteren.

EK-kwalificatie Oranje Leeuwinnen

Beide kwalificatiewedstrijden zijn dus tegen Finland. De heenwedstrijd op vrijdag 31 mei is in Nederland, de return op dinsdag 4 juni in het Finse Tampere.

De Oranje Leeuwinnen zitten verder in een EK-kwalificatiepoule met Noorwegen en Italië. Nederland moet bij de beste twee eindigen om rechtstreeks naar het EK 2025 in Zwitserland te gaan, maar anders kan het altijd nog een ticket afdwingen via de play-offs.

In juli spelen de Leeuwinnen thuis tegen Italië en uit tegen Noorwegen. Momenteel heeft Nederland drie punten, na een eerdere overwinning op Noorwegen (1-0). Een paar dagen voor die wedstrijd in april werd er met 2-0 verloren van Italië.