'Dat was gewoon toeval': Esmee Brugts deed iets bijzonders na Champions League-finale

Voor de één was het een dag om nooit meer te vergeten en de ander vergeet zaterdag juist liever zo snel mogelijk. Esmee Brugts en Daniëlle van de Donk stonden tegenover elkaar in de finale van de Women's Champions League.

De Oranje Leeuwinnen beleefden compleet andere wedstrijden. Voor Brugts, die in de 85ste minuut van de finale in mocht vallen, werd het haar vierde prijs van het seizoen met de Barcelona Femini. Van de Donk verloor met haar Lyon de finale met 2-0 en zag haar droom in duigen vallen.

Esmee Brugts klopt Oranje-collega's Van de Donk en Egurrola en wint Champions League met FC Barcelona Esmee Brugts heeft haar eerste Champions League binnen. De Oranje-international won als invalster met FC Barcelona de meeslepende finale van Olympique Lyon en deed twee collega's bij de Oranje Leeuwinnen pijn: 2-0.

'Ik baal zó'

"Dit is kut, ik baal zó dat ik er niks anders van kan maken. Ik had hier enorm naar uitgekeken en ga niet met die prijs naar huis. Zei net ook tegen mijn moeder: ik moet nog een jaar hard knokken om mijn droom te verwezenlijken”, zei Van de Donk na afloop tegen de aanwezige media, waaronder het Algemeen Dagblad.

Toeval

Het verschil in emotie kon bijna niet groter. Brugts genoot met een lach van oor tot oor. De Nederlandse was de eerste speelster van de Spaanse grootmacht die de beker aanraakte. "Dat was gewoon toeval", zei Brugtstrots , die dit seizoen voor het eerst bij Barça speelt sinds haar transfer van PSV naar Catalonië afgelopen zomer.

'Niet normaal wat hier allemaal gebeurt'

"Ik ben heel trots en blij dat ik hier mag zijn. Meespelen in de finale van de Champions League kan ik nu ook afvinken. In mijn eerste jaar heb ik meteen vier prijzen gewonnen (in Spanje ook La Liga, de Copa de la Reina en de supercup, red.) en ook best veel gespeeld. Ik heb er ontzettend van genoten en blijf dat doen, want het is echt niet normaal wat er hier allemaal gebeurt. Al die Barça-fans maakten het helemaal te gek.”