Krankzinnig bedrag dat Mohamed Salah aan portretrechten krijgt naar buiten gebracht

Mohamed Salah is één van de grootste voetballers ter wereld op het moment en dat zie je ook in terug in zijn verdiensten. De Egyptenaar heeft een aflopend contract bij Liverpool en zou in onderhandeling zijn om die verbintenis te verlengen, maar inmiddels denderen zijn inkomsten buiten het veld maar door.

In 2014 richtte Salah het bedrijf Salah UK Commercial Ltd op. Daarmee werd het bedrijf verantwoordelijk voor alle commerciële activiteiten van de Egyptenaar. Dat bedrijf ging ook in gesprek met de Egyptische voetbalbond vanwege het vliegtuig dat de selectie naar uitwedstrijden bracht. Aan de zijkant van het vliegtuig stond een grote foto van Salah, maar hier was geen toestemming voor gevraagd. Salah kreeg gelijk van de rechtbank en kon zo weer miljoenen euro's aan portretrechten bijschrijven.

Samenwerkingen

Salah heeft inmiddels een samenwerking met meerdere multinationals. Zo werd hij al ingezet voor Uber, Vodafone, Oppo, Pepsi en Adidas. Daarmee haalde de Egyptenaar dit seizoen zo'n 43 miljoen euro binnen. Daarmee is hij één van de grootste voetballers kijkend naar verdiensten buiten het veld.

Kijkend naar de religie is Salah qua verdiensten en sportieve prestaties de grootste moslimvoetballer ter wereld. De buitenspeler is daarmee een gewilde optie voor de rijke olielanden als Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Niet alleen qua commerciële uitingen, ook qua voetbal. Volgens verschillende media in Engeland willen de grootste clubs uit de Saudi Pro League deze zomer weer een poging wagen om Salah naar de competitie te halen. Daar zouden ze een gigantisch bedrag voor over hebben.

Contract

Liverpool is echter ook van plan om het contract van Salah te verlengen. De verbintenis van de topscorer loopt aan het eind van dit seizoen af en de Engelse club wil in gesprek over een verlenging. Toch is dit nog geen uitgemaakte zaak, mede door de interesse vanuit Saudi-Arabië