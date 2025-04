'Arne Slot houdt zorgen over vertrek van absolute topspeler, één voordeel voor Nederlandse trainer'

Mohamed Salah zou nog altijd geïnteresseerd zijn in een overstap naar Saoedi-Arabië, meldt The Telegraph. De absolute topspeler heeft een aflopend contract bij Liverpool. Trainer Arne Slot hoopt nog altijd dat de Egyptenaar bijtekent.

Salah speelt al acht seizoenen bij Liverpool en is dit jaar onevenaarbaar goed. De 32-jarige rechtsbuiten was deze Premier League-editie al goed voor 27 goals en zeventien assists in 29 wedstrijden. Het is dan ook niet gek dat Liverpool en Slot heel graag willen dat hij blijft, maar dat is nog hoogstens onzeker.

Sterker nog: de Saoedische competitie heeft er vertrouwen in dat Salah naar de zandbak komt. Eén voordeel voor Slot zou zijn dat Salah in ieder geval het WK voor clubs met Liverpool wil meemaken. Dat toernooi begint deze zomer op 14 juni en de finale wordt gespeeld op 13 juli.

Sterrenensemble

De club die Salah wil hebben is Al-Hilal, dat na het vertrek van Neymar op zoek is naar een nieuwe ster. Wereldtoppers als Ruben Neves, Aleksandar Mitrovic, Malcom, Sergej Milinkovic-Savic en Joao Cancelo spelen daar al. Al-Hilal staat tweede in de Saudi Pro League, achter Al-Ittihad. Dat is de club die in 2023 liefst 150 miljoen pond voor Salah wilde neerleggen, maar dat bod werd destijds afgewezen door Liverpool.

Strijd om de Premier League

The Reds strijden met Slot nog om één titel: de Premier League. Dat lijkt een gelopen race. Koploper Liverpool staat liefst twaalf punten voor op Arsenal, met nog negen races te gaan. De achtervolger komt ondertussen ook nog uit in de Champions League, waar het in de kwartfinale staat tegen Real Madrid. Liverpool komt komend weekend voor de Premier League in actie tegen stadsgenoot Everton in de Merseyside Derby.

