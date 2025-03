'Spel is op de wagen' voor Frenkie de Jong bij FC Barcelona: 'Voor hem is hij écht goud waard'

Frenkie de Jong lijkt nu toch écht binnen de kortste keren zijn contract te verlengen bij FC Barcelona. Edwin Winkels, kenner van het Spaans voetbal, weet dat de beslissing nu in handen van de Oranje-international is. "Ik zag het drie maanden geleden nog heel somber in voor Frenkie", stelt Winkels tegen Sportnieuws.nl.

De 27-jarige middenvelder van FC Barcelona kampte een half jaar lang met een slepende enkelblessure, maar is sinds de winterstop eindelijk weer 'de oude Frenkie'. "Hansi Flick is enorm blij met hem. Hij zei: 'Als Frenkie er is, dan weet ik gewoon dat we veel balbezit hebben en dat we de bal weinig verliezen'. Voor hem is De Jong écht goud waard", zegt Winkels in gesprek met Sportnieuws.nl.

Dit is Frenkie de Jong: trotse vader, getrouwd met jeugdliefde Mikky Kiemeney én financiële issues bij Barcelona Frenkie de Jong maakte enkele jaren geleden bij Ajax indruk op de voetbalwereld en speelt inmiddels al geruime tijd bij FC Barcelona. Privé beleefde hij een bijzonder jaar: De Jong werd vader en stapte in het huwelijksbootje met zijn Mikky Kiemeney. Maar sportief gezien was het overduidelijk zijn moeilijkste jaar uit zijn carrière. Dit is wat we weten over dé sleutelspeler van Oranje.

Gauw verlengen

Het contract van de 55-voudig international loopt nog tot de zomer van 2026 en dus is er haast geboden voor beide kampen. "Het spel is op de wagen, maar dat lijkt meer bij de speler en zijn zaakwaarnemer te liggen dan bij Barcelona. De club wil héél graag verlengen", gaat Winkels verder. "Frenkie zal heus wel willen blijven, maar nu is het puur afwachten. De komende maanden zal er weer uitgebreid gesproken worden. Ze willen in ieder geval dat hij vóór de zomer verlengt, zodat hij niet zomaar gratis uit zijn contract kan lopen."

©Sofascore

De Jong leek lange tijd vast te zitten in een impasse bij de koploper van La Liga. In de eerste seizoenshelft moest hij vooral de talentvolle Marc Casadó en Marc Bernal voor zich dulden. "Ik zag het drie maanden geleden nog heel erg somber in, want toen begon hij standaard op de bank. Ik dacht dat hij er nooit meer tussen zou komen, maar hij heeft zijn plek heel knap teruggewonnen. Dat zal hem goed doen."

Dit is de vrouw van Frenkie de Jong: oud-hockeyster en fotomodel Mikky Kiemeney laat 'fans' smelten met babyfoto's Mikky Kiemeney staat bekend als de vrouw van Frenkie de Jong, maar de 26-jarige Brabantse heeft zelf ook een succesvolle carrière opgebouwd. De voormalige hockeyster van HC Den Bosch woont samen met haar voetballende partner in Barcelona, waar ze zich ontplooit als ondernemer en influencer. Fans van het stel worden tegenwoordig regelmatig verwend met schattige babyfoto's van hun zoontje Miles. Dit is wat we weten over Kiemeney.

Anders binnenkomen bij Oranje

Het is nog onzeker of Frenkie de Jong aanwezig zal zijn bij het tweeluik tussen Nederland en Spanje. Maar mocht hij meedoen, dan zal hij met een heel ander gevoel binnenkomen dan enkele maanden geleden. "Het maakt toch wel een groot verschil of je bij Oranje verschijnt als vaste reserve bij Barcelona of als een belangrijke speler van de koploper van Spanje", besluit Winkels.

Zorgen voor Oranje en bondscoach Ronald Koeman: Frenkie de Jong ziek en sterkhouder valt uit met blessure Het is nog maar de vraag of Frenkie de Jong zich maandag gaat melden bij het Nederlands elftal. De middenvelder van FC Barcelona miste zondagavond de topper tegen Atletico Madrid omdat hij volgens trainer Hansi Flick 'niet fit' is. Maar bondscoach Ronald Koeman kreeg zondagavond nog meer slecht nieuws: een sterkhouder viel met een blessure uit.

Alles over La Liga

Check hier het laatste nieuws over La Liga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.