Waarom Givairo Read zelfs na wegvallen Devyne Rensch niet bij Jong Oranje zit

Jong Oranje ziet liefst drie spelers wegvallen. Devyne Rensch, Denzo Kasius en Antoni Milambo zijn er niet bij. Bondscoach Michael Reiziger besloot drie vervangers op te roepen, maar Givairo Read zit er niet bij. Daar gaf de trainer uitleg over.

De uitgevallen spelers kampen met blessures. Reiziger riep Max Bruns (FC Twente), Finn van Breemen (FC Basel) en Luciano Valente (FC Groningen) op als vervangers. Jong Oranje speelt op 21 maart in Venetië tegen Italië, vier dagen later wacht Roemenië in Boekarest. Het team van Reiziger speelt deze zomer op het EK in Slowakije, waar het in de groepsfase Finland, Denemarken en Oekraïne treft.

Reiziger besloot om Read, die indruk maakt als rechtsback van Feyenoord, niet op te roepen. Oranje onder 19 speelt namelijk belangrijke kwalificatiewedstrijden en daar zou hij meer van dienst kunnen zijn. De 18-jarige Read was zondag goed voor liefst drie assists in de wedstrijd tegen FC Twente (2-6 winst).

Vraagtekens bij Robin van Persie

Na afloop vroeg trainer Robin van Persie zich dan ook hardop af waarom Read niet bij Jong Oranje zat. "Maar het is aan de bondscoach, aan Michael Reiziger om die keuze te maken. Misschien heeft hij iemand anders die nog beter is. Ik kan het me haast niet voorstellen. Ik heb geen contact met hem gehad erover."

Die andere rechtsbacks - Rensch en Kasius - zijn dus allebei weggevallen. Ook Read vroeg zich af waarom hij er niet bij zat: "Ik maak die keuzes niet, dus ik ga gewoon naar de onder 19 met een goede mindset, omdat we het EK moeten halen. Ik focus me gewoon daarop."

Belangrijke wedstrijden onder 19

De onder 19 speelt op 19 maart tegen de leeftijdsgenoten uit Kroatië, vervolgens op 22 maart tegen Luxemburg en ook nog eens tegen Tsjechië op 25 maart. De winnaar van dit minitoernooitje in Tsjechië plaatst zich voor het EK van komende zomer in Roemenië, van 13 tot en met 26 juni.