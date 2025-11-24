Bij Manchester United - Everton is maandagavond misschien nu al wel de bizarste rode kaart van het seizoen uitgedeeld. Everton-middenvelder Idrissa Gueye werd al heel snel van het veld gestuurd door arbiter Tony Harrington na een ruzie met zijn eigen teamgenoot.

United, met Matthijs de Ligt in de basis, was na iets meer dan tien minuten spelen in de aanval, maar die leek stuk te lopen toen Bryan Mbeumo de bal verloor in het strafschopgebied van Everton. Gueye pikte de bal op en wilde ploeggenoot Michael Keane aanspelen, maar die had dat totaal niet in de gaten. De thuisploeg kreeg daardoor via Bruno Fernandes een grote kans, maar de Portugees schoot de bal rakelings naast.

Terwijl de tv-kijkers een herhaling kregen te zien van die kans was er plotseling heel veel gejuich te horen van fans op Old Trafford. Toen de regie terugschakelde bleek dat Gueye een rode kaart had ontvangen en dat Everton dus met tien man verder moest. Het was even gissen naar de reden, maar die bleek in de herhaling tamelijk bizar.

Gueye sprak na het schot van Fernandes zijn ploeggenoot Keane verwijtend aan voor het feit dat hij niet stond op te letten en vervolgens kregen de twee ploeggenoten het met elkaar aan de stok. Keane was niet gediend van de kritiek van zijn ploeggenoot en duwde Gueye weg, maar daar liet de middenvelder het niet bij zitten.

Hij deelde vervolgens een tik uit op het hoofd van Keane. Dat zag de scheidsrechter en hij was onverbiddelijk: Gueye moest met een rode kaart van het veld. Keane foeterde hem daarna nog even uit een tikte op het hoofd om te laten merken dat zijn ploeggenoot niet goed snik was.

Belangrijk duel

Voor United was de rode kaart een welkome opsteker in een cruciaal duel. De ploeg van Ruben Amorim staat tiende in de Premier League, maar kan bij een zege op gelijke hoogte komen met Aston Villa, dat op de vierde plek te vinden is.

