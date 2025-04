Kritiek op Feyenoord ondanks fraai eerbetoon aan overleden Leo Beenhakker: 'Hij is er aan kapot gegaan'

Nog een allerlaatste keer langs De Kuip. Daar zorgde de familie van de overleden Leo Beenhakker woensdag voor, op de dag van zijn uitvaart. Johan Derksen was onder de indruk van de beelden, maar tegelijkertijd ook kritisch op Feyenoord.

"Prachtige beelden, die stad heeft die man echt geëerd. Dat verdient hij ook echt", begint Derksen zijn verhaal bij Vandaag Inside. "Maar we vergeten in alle ellende die er nu speelt dat hij ook kapot gegaan is aan Feyenoord", voegt hij daar aan toe. In 2009 werd hij technisch directeur bij zijn club, alleen anderhalf jaar later schopte Feyenoord hem buiten.

Emotionele laatste eer bewezen aan Leo Beenhakker bij De Kuip: 'Het was een fantastisch mens' Honderden voetbalfans hebben Leo Beenhakker voor de Rotterdamse Kuip de laatste eer bewezen. Ze vormden een erehaag en applaudisseerden toen de rouwstoet van de op 82-jarige leeftijd overleden oud-trainer langs het stadion van Feyenoord reed.

"Hij zag dat als een baan voor zijn leven, daar wilde hij oud worden. Hij werd wat te popiejopie voor de raad van commissarissen en directie, want van de ene op de andere dag hebben ze die man ontslag gegeven", herinnert Derksen zich. "Een paar weken daarna moest ik voor RTL met een cameraploeg hem interviewen in een hotel in Rotterdam. Toen we beelden lieten zien, brak die man. Die zat als een klein kind te huilen, die was zo emotioneel."

Kritiek op Feyenoord

"Leo is na zijn ontslag bij Feyenoord nooit meer zichzelf geweest. Hij is een in zichzelf gekeerde, verbitterde man geworden. Niets deugde meer, wilde geen contact met zijn vrienden. En óók dat heeft Feyenoord hem aangedaan", bekritiseert Derksen de Rotterdamse club.

Oneindig veel lof voor legende Leo Beenhakker: 'Hij heeft veel te weinig respect gekregen' De voetbalwereld reageerde geschokt donderdagavond toen het nieuws kwam dat Leo Beenhakker overleden was. Ook bij Robert Maaskant, die met mooie anekdotes kwam. Hij vindt dat de markante trainer best meer lof had mogen krijgen. "Hij zal niet om zijn voetbalinzicht geroemd worden, maar vooral om wie hij was."

"Feyenoord doet dat goed", gaat Derksen verder, terwijl de beelden van zijn laatste rit langs De Kuip vliegen, "maar diezelfde club heeft hem helemaal kapot gemaakt. Hij heeft daarna niets meer aan plezier beleefd in zijn leven." Dan concluderen Derksen en René van der Gijp gezamenlijk: "Alles wat hij had, was weg."

Minuut stilte in Madrid

Woensdagavond werd in Madrid stilgestaan bij het overlijden van Beenhakker, die vorige week op 81-jarige leeftijd overleed. De Nederlandse oefenmeester beleefde behoorlijke successen met Real Madrid. Beenhakker had De Koninklijke gedurende twee periodes onder zijn hoede, tussen 1986 en 1989 en in 1992. In die vier seizoenen won de ploeg drie landstitels, de Spaanse beker en tweemaal de Spaanse Supercup.