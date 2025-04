Emotionele laatste eer bewezen aan Leo Beenhakker bij De Kuip: 'Het was een fantastisch mens'

Honderden voetbalfans hebben Leo Beenhakker voor de Rotterdamse Kuip de laatste eer bewezen. Ze vormden een erehaag en applaudisseerden toen de rouwstoet van de op 82-jarige leeftijd overleden oud-trainer langs het stadion van Feyenoord reed.

Fans kregen bij het stadion de kans om een laatste groet te brengen aan Beenhakker. Daarna ging de stoet op weg naar een besloten uitvaart. Onder de mensen die Beenhakker aan de Olympiaweg de laatste eer bewezen waren ook bestuurders van Feyenoord en oud-voetballers als John de Wolf en John van Loen.

Oneindig veel lof voor legende Leo Beenhakker: 'Hij heeft veel te weinig respect gekregen' De voetbalwereld reageerde geschokt donderdagavond toen het nieuws kwam dat Leo Beenhakker overleden was. Ook bij Robert Maaskant, die met mooie anekdotes kwam. Hij vindt dat de markante trainer best meer lof had mogen krijgen. "Hij zal niet om zijn voetbalinzicht geroemd worden, maar vooral om wie hij was."

'We zouden elkaar nog zien'

Van Loen (60) sprak emotioneel over zijn band met de trainer. Het was vorige week nog de bedoeling dat ze elkaar in levende lijve zouden treffen. "Ik sprak hem nog een dag voor zijn dood. Het ging slecht met hem, maar we zouden elkaar nog een keer zien. Ik ben hier nu, maar Beenhakker is er niet meer", zegt Van Loen, die onder Beenhakker in Oranje speelde.

Voor Van Loen betekende Beenhakker heel veel. "Hij loopt als een rode draad door mijn loopbaan. Hij liet mij in 1985 bij Oranje debuteren tegen België en nam me in 1990 mee naar het WK. En later haalde hij me naar Ajax", vertelt Van Loen vlak voor De Kuip. "Het was een fantastisch mens. We hebben altijd contact gehouden. Het was een klap toen zijn partner ons vertelde dat hij was overleden."

Robin van Persie treurt om overlijden Feyenoord-icoon Leo Beenhakker: 'Echt een gemis' Feyenoord-legende Leo Beenhakker is donderdag overleden, een verlies dat wereldwijd diepe indruk heeft gemaakt. Feyenoord-trainer Robin van Persie erkent dat het overlijden van de legendarische trainer ook in Rotterdam de gemoederen bezighoudt. "Dat tekent hem écht als persoon" vertelt de 41-jarige oud-spits op de persconferentie.

De aanwezige voetbalsupporters ontvingen de stoet met veel applaus. Een groep Feyenoordfans scandeerde de naam van Beenhakker en stak vuurwerk af. Beenhakker werd in 1999 kampioen met Feyenoord. Hij vierde ook successen met Ajax en Real Madrid en was in twee verschillende perioden bondscoach van het Nederlands elftal.