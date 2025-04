Oneindig veel lof voor legende Leo Beenhakker: 'Hij heeft veel te weinig respect gekregen'

De voetbalwereld reageerde geschokt donderdagavond toen het nieuws kwam dat Leo Beenhakker overleden was. Ook bij Robert Maaskant, die met mooie anekdotes kwam. Hij vindt dat de markante trainer best meer lof had mogen krijgen. "Hij zal niet om zijn voetbalinzicht geroemd worden, maar vooral om wie hij was."

Leo Beenhakker was een groot trainer, vooral om zijn gevatte antwoorden en mooie manier van praten. Maar toch heeft hij ook geweldige prestaties als trainer afgeleverd. "Hij is drie keer kampioen geworden met Real Madrid", roemt Robert Maaskant in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine. "Wij beseffen niet hoe bijzonder het is dat hij daar is gekomen."

"Rotterdams jongetje gebleven'

Beenhakker was één van de weinigen in het Nederlandse voetbal die bij zowel Feyenoord als Ajax geliefd was. De Rotterdammer groeide op Zuid, dicht bij De Kuip. "Het is zo mooi dat hij altijd dat Rotterdamse jongetje is gebleven, die dromen had", vindt Maaskant. "Hij was ook een CIOS-jongen (sportopleiding, red.), en de jongste coach ooit. Hij was al 26 toen hij begon.

Maaskant voelt daarom ook enig verwantschap met hem, hij was ook een jonge trainer (29). "Hij was ook geliefd in het hele trainerskorps. Iedereen kon goed met hem. Als we een bijeenkomst hadden van de coaches betaald voetbal, dat Beenhakker zelf had opgezet, sprak hij mij altijd aan met 'trainer'. Dat heb ik altijd erg mooi gevonden."

Een voorbeeld

Hij noemt Beenhakker een groot voorbeeld voor Nederlandse trainers. "Hij kwam de laatste tijd haast niet meer buiten, maar werkte zo lang. Het was echt een mooie, markante man. Als ik alle iconen over hem hoor praten, is dat mooi. Hij is hét voorbeeld van een Nederlandse coach die in de absolute top van de wereld heeft gewerkt. Vooral met een bepaald gevoel voor branie. Ik denk dat dat nog altijd kan, maar zie het te weinig gebeuren."

Wat Beenhakker ook had was een bepaald gevoel voor taal en show. "Hij begreep absoluut dat voetbal niet alleen maar om voetbal draait. Het gaat ook om entertainment, wat bied je je publiek. Daar horen ook wat snelle antwoorden bij, die kreeg hij dan nog weleens terug."

