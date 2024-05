Kylian Mbappé maakt nieuwe club snel bekend: 'Het is een kwestie van dagen'

Kylian Mbappé gaat Paris Saint-Germain transfervrij verlaten en kan dus op zoek naar een nieuwe club. Al maandenlang wordt de ster van Frankrijk gelinkt aan Real Madrid. In gesprek met het Amerikaanse CNN ging in op zijn bijzondere contractsituatie.

Volgens Mbappé, die met Frankrijk over drie weken tegen het Nederlands elftal speelt op het EK voetbal, gaat het niet meer lang duren voordat zijn nieuwe club bekend is. "Ik denk dat het binnenkort officieel wordt", verwacht Mbappé in gesprek met CNN. Opvallend: Mbappé staat nog een maand lang onder contract bij de club waar hij nu vertrekt. "Ik heb ook nog mijn contract bij PSG, dus ik word nog betaald."

Kylian Mbappé neemt met een glimlach afscheid van Paris Saint-Germain dankzij nieuwe prijs Paris Saint-Germain heeft zaterdagavond de Franse bekerfinale gewonnen. De Parijzenaars klopten in Lille finalist Olympique Lyon met 1-2. De laatste wedstrijd van Kylian Mbappé in het shirt van PSG werd voorafgaand verpest door rellende supporters van beide clubs.

Al maandenlang gonst het van de geruchten dat Mbappé de nieuwe ster van Real Madrid moet worden. Hij noemt in het interview geen club bij naam. De kans is wel enorm groot dat Real Madrid de nieuwe club wordt, zo liet de voorzitter van La Liga al weten dat Mbappé voor vijf jaar naar Madrid vertrekt en lijkt hij een enorm landhuis in Spanje te kopen.

Champions League-finale

Real Madrid speelt komende zaterdag de Champions League-finale tegen Borussia Dortmund. Juicht Mbappé voor De Koninklijke? Daar wil hij geen antwoord op geven. "Ik ga wel kijken, want ik hou van voetbal. Als je van voetbal houdt, kijk je iedere wedstrijd. Dus natuurlijk ga ik de Champions League-finale kijken", aldus de aanvaller.

EK in Duitsland

Voordat hij naar - waarschijnlijk - Madrid gaat, moet Mbappé nog aan de bak met de Franse ploeg. Hij speelt zijn vierde eindtoernooi. In 2018 won hij meteen het WK, vier jaar later verloor hij ondanks zijn hattrick na penalty's de finale.. Met het EK heeft hij minder goede ervaringen. Frankrijk werd in 2021 uitgeschakeld in de kwartfinale tegen Zwitserland (3-3) na strafschoppen. Mbappé zag zijn beslissende pingel gestopt worden.