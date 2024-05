Kylian Mbappé neemt met een glimlach afscheid van Paris Saint-Germain dankzij nieuwe prijs

Paris Saint-Germain heeft zaterdagavond de Franse bekerfinale gewonnen. De Parijzenaars klopten in Lille finalist Olympique Lyon met 1-2. De laatste wedstrijd van Kylian Mbappé in het shirt van PSG werd voorafgaand verpest door rellende supporters van beide clubs.

De wedstrijd werd in het noorden van Frankrijk afgewerkt en toen supporters van beide clubs die kant op reden, ging het langs de snelweg mis. 'Fans' raakten slaags met elkaar, er vielen zo'n twintig gewonden en meerdere supportersbussen vlogen in de fik. Zelfs president Emmanuel Macron sprak zijn afschuw uit over de gebeurtenissen. De wedstrijd ging overigens gewoon door, met Macron als gast.

Mbappé begon in de basis en speelde de volledige wedstrijd. De Franse ster zag Ousmane Dembélé de score openen met een kopbal. Toen Fabian Ruiz in de eerste helft ook voor de tweede PSG-goal zorgde, leek het duel al voor rust beslist.

In de tweede helft maakte Jake O'Brien de aansluitingstreffer. Omdat het verschil maar een goal was, zat een publiekswissel voor Mbappé er niet in. De topscorer aller tijden van de club trok mede dankzij knappe reddingen van Gianluigi Donnarumma de Coupe de France over de streep en pakt zo twee prijzen. Eerder verzekerde de club zich al van de landstitel, al was het toch een vervelend seizoen omdat het PSG weer niet lukte om de Champions League te winnen.

Op naar Real Madrid?

De toekomst van Mbappe lijkt in Madrid te liggen. Al maanden gonst het van de geruchten, maar er is nog geen deal wereldkundig gemaakt. De kans dat de aanvaller tekent bij de Champions League-finalist lijkt wel levensgroot.