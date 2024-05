Gigantisch landgoed wordt mogelijk nieuwe woning van Kylian Mbappé in Madrid

Kylian Mbappé zou zijn oog hebben laten vallen op een gigantisch landgoed in d buurt van Madrid. De voetbaler is op zoek naar woonruimte in de Spaanse stad vanwege zijn waarschijnlijke transfer naar Real Madrid.

Het contract van de 25-jarige Mbappé bij Paris Saint-Germain is na dit seizoen afgelopen. De Fransman heeft besloten zijn overeenkomst niet te verlengen. De sterspeler wordt al lange tijd in verband gebracht met Real Madrid. Een overstap naar de La Liga-club zou zo goed als rond zijn.

LaLiga-baas verklapt langverwachte transfer: 'Kylian Mbappé voor vijf jaar naar Real Madrid' Officieel is de transfer van Kylian Mbappé naar Real Madrid nog niet rond, maar de voorzitter van LaLiga heeft meer informatie. Volgens Javier Tebas vertrekt de Franse superster voor vijf jaar naar de kampioen van Spanje. Dat zei Tebas dinsdag in een Argentijnse krant.

Sergio Ramos

Dus is het hoog tijd voor Mbappé om woonruimte in Madrid te vinden. Daarbij heeft hij waarschijnlijk advies gekregen bij zijn oud-teamgenoot en voormalig Real-speler Sergio Ramos. Mbappé heeft volgens het Spaanse Vozpopuli namelijk zijn zinnen gezet op het huis waar de Spanjaard eerder woonde.

Kylian Mbappé kan niet stoppen met staren naar vrouw met Nederlandse vlag, video gaat viral Kylian Mbappé was afgelopen weekend niet opgenomen in de selectie van Paris Saint-Germain. De titel was al binnen, de pot tegen Metz was daarom niet zo belangrijk meer. PSG won wel met 2-0. Mbappé was ondertussen aan het feesten.

Het landgoed ligt in het gebied La Moraleja, waar meer Real Madrid-voetballers, zoals Vinicius Júnior, wonen. Het is een van de rijkste wijken in Madrid. Privacy wordt er gegarandeerd. Het gebied ligt op voldoende afstand van de stad en er is genoeg ruimte om te trainen. Er is ook een tennisclub en een golfbaan.

20 miljoen euro

Hoewel alle panden in het gebied duur zijn, is het betreffende landgoed toch nog een uitschieter. Het onderkomen zou wel 20 miljoen euro kosten. Het is nog niet bekend wat Mbappé gaat verdienen bij Real Madrid, maar de voetbal-superster zal zich de woning zeker kunnen veroorloven.

Mbappé verbaast zich over eigen wassen beeld: 'Hij lijkt meer op Kylian dan ik' Kylian Mbappé heeft een wassen beeld van zichzelf onthuld voor Madame Tussauds Berlijn. De 25-jarige Fransman drukte op een knop en *poef* daar kwam hij tevoorschijn. Mbappé was zichtbaar onder de indruk van het werk van de ontwerper.

Topploeg

Volgens Javier Tebas is de overeenkomst al wel rond. "Hij heeft al getekend", zei de voorzitter van de Spaanse competitie eerder. Een contract van vijf seizoenen. "Mbappé is een van de beste spelers ter wereld. Maar je hebt daar ook Vinicius en Bellingham, Real zal een topploeg hebben."

De Brazilianen Vinic Jr. en Rodrygo (beiden 23) groeiden in Spanje uit tot geweldige spelers. Real Madrid haalde afgelopen zomer ook de 20-jarige Jude Bellingham. Met Kylian Mbappé krijgt De Koninklijke er nog een kanon bij.