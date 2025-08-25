FC Barcelona zit in de problemen. De Spaanse topclub moet in de komende drie weken op zoek naar een oplossing voor de vierde wedstrijd van het seizoen tegen Valencia. Camp Nou is namelijk nog niet klaar en op 14 september, na de interlandperiode, staat het eerste thuisduel gepland.

La Liga heeft het verzoek van FC Barcelona om in de vierde speelronde van de competitie uit te spelen tegen Valencia afgewezen. Volgens het schema zouden de kampioenen op 14 september gastheer zijn, maar de club vroeg om de thuis- en uitwedstrijd om te draaien. De reden is duidelijk: de vertraging bij de renovatiewerkzaamheden aan Camp Nou.

Alternatief stadion

La Liga had al ingestemd met de wens van Barça om de eerste drie speelrondes van het seizoen uit te spelen, maar de Catalanen drongen aan op nog een extra uitwedstrijd. Na de afwijzing moeten de spelers van Hansi Flick nu op zoek naar een alternatief stadion voor hun eerste thuiswedstrijd.

Twee opties vallen al af

Het probleem is dat het Estadi Olímpic Lluís Companys ook geen optie is. Op 12 september staat daar een concert van Post Malone gepland, waardoor er niet genoeg tijd is om het podium af te breken. Bovendien zal de grasmat hierdoor beschadigd zijn. De wedstrijd kan ook niet worden gespeeld in het Estadi Johan Cruyff op het trainingscomplex van de club, omdat dit stadion niet voldoet aan de minimale capaciteit van 8.000 zitplaatsen voor een wedstrijd in de Spaanse topcompetitie.

Stadion van Girona

Een andere optie die wordt overwogen, is om de wedstrijd te spelen in het stadion van Girona, het Estadi Montilivi. Ondertussen werken de 'Blaugranas' keihard om de wedstrijd tegen Valencia toch op Spotify Camp Nou te kunnen spelen. Ze hebben echter nog geen definitief certificaat voor de bouwwerkzaamheden overlegd en de tijd om de benodigde vergunningen te krijgen, wordt steeds krapper.

Gevolgen voor Champions League

Ondertussen tikt de klok genadeloos door. Al op 28 augustus moet Barça aan de UEFA melden in welk stadion het zijn Champions League-duels gaat spelen en die moeten allemaal in hetzelfde stadion worden afgewerkt. Kiest de club voor een ander stadion is er dus geen weg terug.

