De tijd begint serieus te dringen voor FC Barcelona. De club hoopt dit seizoen weer terug te keren naar het vernieuwde Camp Nou, maar dat plan staat op wankelen. Terwijl de deadlines naderen, moet Barça plots nadenken over een alternatief en dat zorgt voor flinke kopzorgen in Catalonië.

Oorspronkelijk was alles keurig gepland: de grote comeback in Camp Nou moest op 14 september tegen Valencia plaatsvinden. Maar volgens de Spaanse krant Marca ligt er nog steeds geen gebruiksvergunning van de gemeente op tafel. Ondertussen tikt de klok genadeloos door. Al op 28 augustus moet Barça aan de UEFA melden in welk stadion het zijn Champions League-duels gaat spelen en die moeten allemaal in hetzelfde stadion worden afgewerkt. Kiest de club voor een ander stadion is er dus geen weg terug.

Fans nog niet welkom in Camp Nou

Barcelona hoopte vorige week al op het officiële opleveringscertificaat, een cruciaal document om de tribunes te mogen openen. Zonder dat papier zijn er geen fans in Camp Nou. Voorlopig blijft het stil en raakt de club verstrikt in deadlines en bureaucratie. De geplande opening zou sowieso beperkt zijn: slechts 27.000 toeschouwers op de hoofdtribune en één zijde achter het doel. Later moet dat groeien naar 45.000 en daarna 60.000 plaatsen.

Omdat de vergunningen uitblijven, moet Barça serieus rekening houden met een terugkeer naar Montjuïc – het Olympisch stadion waar de club vorig seizoen al naar uitweek. Maar ook daar zijn er hobbels. Op 12 september, slechts twee dagen voor Barcelona–Valencia, staat er een groot concert gepland. Toch praat de club volop met de gemeente om dit scenario mogelijk te maken. Niet voor één wedstrijd, maar mogelijk tot januari, wanneer de Champions League-groepsfase eindigt.

Twee stadions tegelijk?

En dan rijst er nog een prangende vraag: wil Barcelona wel in twee stadions tegelijk spelen? Als de UEFA op 28 augustus hoort dat de Europese duels in Montjuïc worden gespeeld, zit de club daar tot januari vast. Stel dat Camp Nou eind september toch klaar is, dan zouden de competitiewedstrijden daar wél gespeeld kunnen worden. Voorzitter Joan Laporta hield eerder vol dat dit geen optie was, maar de druk van de financiën kan die belofte snel doen wankelen.

Want de rekensom is simpel: hoe sneller Barça terugkeert in Camp Nou, hoe meer geld er binnenstroomt. Montjuïc levert simpelweg veel minder inkomsten op. Voor een club die nog altijd financieel moet krabben, telt elke extra euro in de kassa. Het verklaart waarom er in Barcelona nu openlijk wordt nagedacht over een dubbel scenario, hoe onpraktisch dat ook klinkt.

Frenkie de Jong ontbreekt bij Barcelona

Ondertussen was er op sportief vlak ook opvallend nieuws rondom Barça. Frenkie de Jong verscheen dinsdag niet op het trainingsveld, volgens Spaanse media vanwege privéomstandigheden. Die hielden de lippen stijf op elkaar, maar al snel wisten fans en lokale kranten te melden dat De Jong bij zijn vrouw Mikky Kiemeney in het ziekenhuis was.

Het Nederlandse koppel verwachtte hun tweede kindje en Frenkie koos er dus voor om de training te laten schieten. In mei maakten De Jong en Kiemeney de zwangerschap bekend. Eerder werden ze al ouders van zoontje Miles. Of De Jong komend weekend tegen Levante weer inzetbaar is, moet nog blijken.

