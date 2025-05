Laatste topper van het seizoen: deze scheidsrechter fluit Feyenoord - PSV

De strijd om de landstitel wordt mogelijk komend weekend al beslist als de laatste topper van het seizoen op het programma staat. Feyenoord - PSV is cruciaal voor de eindstand in de Eredivisie en dus heeft de KNVB er een ervaren scheidsrechter op gezet.

Scheidsrechter Danny Makkelie is aangesteld voor de topwedstrijd in de Eredivisie tussen Feyenoord en PSV van komende zondag. Dat maakte de KNVB maandag bekend. Makkelie wordt langs de lijn geassisteerd door Hessel Steegstra en Jan de Vries. Jeroen Manschot is de vierde official en Rob Dieperink is de VAR. Afgelopen weekend was Makkelie nog de arbiter tijdens NEC - Willem II, waarin hij bij een heftig incident troost moest bieden.

Strijd om kampioenschap

Voor Makkelie wordt het zijn zesde keer dat hij een wedstrijd tussen Feyenoord en PSV mag fluiten. Van de voorgaande vijf won PSV er drie. De wedstrijd in De Kuip van komende zondag kan de definitieve beslissing brengen in de strijd om het landskampioenschap. Verliest PSV namelijk in Rotterdam en wint Ajax vervolgens een paar uur later thuis van NEC, dan zijn de Amsterdammers definitief kampioen van Nederland.

Strijd om plek drie

Feyenoord heeft de punten in de strijd om de tweede plek ook hard nodig en zal dus moeten winnen. Plaats twee in de Eredivisie biedt namelijk een direct ticket voor de hoofdfase van de Champions League voor volgend seizoen op. De nummer drie moet de play-offs in en moet dus een aantal tegenstanders overleven om zeker te zijn van de UEFA-miljoenen die te verdienen zijn in de grootste competitie van Europa.

