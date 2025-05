Dit is het 'bescheiden' salaris van FC Barcelona-ster Lamine Yamal (17): 'Niet geëist om best betaalde speler te zijn'

Op zeventienjarige leeftijd heeft Lamine Yamal zich ontpopt tot dé ster van FC Barcelona en het internationale voetbal. Met indrukwekkende statistieken heeft de 17-jarige rechtsbuiten een cruciale rol gespeeld in het jaar van Barça. Yamal heeft het gewicht van de verwachtingen moeiteloos overtroffen, maar zijn salaris weerspiegelt zijn status op het veld nog niet.

Op dit moment verdient Lamine Yamal naar verluidt €1.670.000 per jaar (volgens Capology) bij FC Barcelona. Een aanzienlijk bedrag voor iemand van zijn leeftijd, maar in de voetbalwereld is dit nog ver verwijderd van het niveau van een absolute superster. Teamgenoot Raphinha strijkt bijvoorbeeld een veelvoud op met een jaarsalaris van €12.500.000. Lionel Messi verdiende in zijn hoogtijdagen maar liefst 138 miljoen euro.

'Geen eis om best betaalde speler te worden'

Barcelona-voorzitter Joan Laporta liet eerder weten dat er snel contractnieuws te verwachten valt rondom Yamal. Ook Deco, sportief directeur van FC Barcelona, bevestigde deze week dat gesprekken over een contractverlenging en bijbehorende salarisverhoging de goede kant op gaan. "We moeten Lamine een contract geven dat recht doet aan zijn prestaties, maar hij heeft nooit geëist om de best betaalde speler van de selectie te zijn" verklaarde Deco tegenover RAC1.

"Wij hebben gesprekken met zijn zaakwaarnemers en dat is niet Lamines prioriteit", gaat de Portugese oud-profvoetballer verder. "Voor hem is het belangrijk om in een gunstige omgeving te zitten. Natuurlijk moet zijn contract aangepast worden aan de realiteit, maar dat is geen eis van zijn kant", benadrukt Deco nogmaals.

Deco is onder de indruk van de houding van de jonge ster en hoopt dat de Spaanse superster nog vele jaren in Catalonië speelt. "Hij toont een uitzonderlijke maturiteit. Ik zie bij hem iets wat je zelden tegenkomt: een speler met zulke persoonlijkheid, zelfvertrouwen en kwaliteit op zijn leeftijd. Hij moet zich gelukkig voelen en wij ook. En er is geen betere plek om te zijn dan Barça."

Contractverlenging op komst

Het huidige contract van Lamine Yamal loopt nog tot medio 2026, maar naar alle verwachting zal dit binnenkort verlengd worden, met een flinke financiële verbetering. Toch blijft de Portugees Deco realistisch. "Een eerlijk contract is wat we gaan doen. Niet per se als de best betaalde speler, maar één van de belangrijkste spelers van Barcelona – dat is wat telt. We moeten van Lamine genieten. Spelers zoals hij komen maar eens in de zoveel jaren voorbij."

