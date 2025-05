Barcelona-ster Raphinha 'stond op het punt' om voor andere interlandcarrière te gaan: 'Ze belden me constant'

Topspeler Raphinha, onbetwiste basiskracht bij Barcelona en beschouwd als een van de beste spelers ter wereld dit seizoen, onthult dat hij dicht bij een interlandcarrière voor Italië was, in plaats van Brazilië. Hij had zelfs deel kunnen uitmaken van Roberto Mancini's selectie die de Europese titel in 2020 veroverde.

Het EK werd vanwege de pandemie in de zomer van 2021 gespeeld, met de finale op 11 juli. De voormalig Sporting-speler kwam destijds uit voor Leeds United in de Premier League.

'Ik was er klaar voor'

“Ik stond op het punt om de uitnodiging van de Italiaanse nationale ploeg te accepteren. Ik had eigenlijk naar het EK 2020 moeten gaan, dat ze uiteindelijk wonnen. In principe was ik er klaar voor. Gelukkig kwam mijn paspoort niet op tijd binnen. In die periode werd ik constant gebeld door mensen van de Italiaanse voetbalbond. Jorginho belde me aan de lopende band”, onthulde hij in een interview met Isabela Pagliari.

'Koesterde kleine hoop'

“De Italiaanse staf had een geweldig plan voor me, wat me echt aansprak. Maar tegelijkertijd koesterde ik diep van binnen nog een kleine hoop om het Braziliaanse shirt te mogen dragen. Gelukkig was mijn Italiaanse paspoort niet op tijd klaar”, aldus de Braziliaanse international.

Net na EK eerste oproep

In augustus 2021, na het EK, ontving de vleugelspeler zijn eerste oproep voor de Braziliaanse selectie en debuteerde hij in oktober van datzelfde jaar. Momenteel is hij een van de belangrijkste spelers in het team van voormalig bondscoach Dorival Júnior, met 33 interlands en 11 doelpunten op zijn naam.

Prijzen

Ook bij Barcelona groeide hij inmiddels uit tot een ster van grote waarde. Samen met Lamine Yamal en Robert Lewandowski vormde hij dit seizoen de sterke aanval van de koploper van de Spaanse competitie. Raphinha hoopt met Barça nog twee prijzen te pakken dit seizoen: in de halve finales van de Champions League moet in Milaan afgerekend worden met Inter na de spectaculaire 3-3 van de heenwedstrijd. In La Liga staat komend weekend El Clasico tegen nummer 2 Real Madrid op de planning.

