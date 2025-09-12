Topvoetballer Lamine Yamal heeft zich uitgesproken over een belangrijke keuze in zijn leven. De 18-jarige heeft er misschien wel zijn succesvolle carrière aan te danken, maar zijn moeder was het er absoluut niet mee eens.

Yamal is inmiddels een vaste waarde in het eerste elftal van Barcelona. Zijn weg daar naartoe is zowel inspirerend als controversieel. De tiener heeft nu openhartig gesproken over de beslissing die alles veranderde: zijn schoolboeken aan de kant schuiven om zijn droom van voetbalglorie na te jagen.

In de podcast van José Ramón de la Morena bekende Yamal hoe hij aan zijn moeder, Sheila Ebana, vertelde dat hij geen tijd meer in school wilde steken. “Op een dag belde ik mijn moeder en zei: ‘Mam, ik ga naar school, maar ik ga niets doen. Ik ga me voorbereiden op de training van vanmiddag.' En zij antwoordde: ‘Wat is er met je aan de hand?’ Ik zei: ‘Als ik me focus, word ik voetballer.’”

'Het was mijn droom'

Het leek zijn moeder echter geen goed idee. Zij zag haar zoon toch liever een diploma halen. "Ze schreeuwde elke dag tegen me, maar uiteindelijk begreep ze het. Ik raad dit niemand aan, maar het was mijn droom, en ik heb hem waargemaakt.”

Yamal gaf toe dat hij ooit overwoog om een diploma te halen terwijl hij voetbalde, maar realiseerde zich al snel dat dit niets voor hem was. "Ik ben er niet voor gemaakt." Hij was ervan overtuigd dat hij het zou maken als voetballer.

Geld

Het was ook zijn grote doel om zijn gezin van meer inkomsten te kunnen voorzien. “Ik kwam uit een appartement waar de keuken en slaapkamer op dezelfde plek waren", vertelt hij over zijn bescheiden afkomst. Nu is alles anders. "Ik zie mijn moeder gelukkig, ik zie dat mijn broer de jeugd kan hebben die ik gewild zou hebben.”

FC Barcelona

De Spaanse sensatie keert dit weekend terug in actie in LaLiga, wanneer Barcelona op 14 september tegen Valencia speelt. Yamal zal de regerend kampioen willen helpen om weer op het winnende pad te komen, nadat ze voor de interlandbreak punten lieten liggen met een 1-1 gelijkspel tegen Rayo Vallecano.

