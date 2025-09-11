Hoe zit het nou met de relatie van Lamine Yamal? De achttienjarige topvoetballer van FC Barcelona leek dolverliefd te zijn op een Argentijnse, maar de afgelopen dagen klonken er door opvallende gebeurtenissen weer heel andere geluiden. Nu heeft de desbetreffende vrouw zelf het heft in handen genomen.

Er waren de voorbije dagen de nodige geruchten over Lamine Yamal en zijn liefdesleven. Hij zou na een turbulente zomer, waarin hij door randzaken in het nieuws kwam en gelinkt werd aan meerdere vrouwen, gelukkig zijn met de populaire Nicki Nicole.

Geruchten na gedrag op social media

Vorige maand deelden ze ze samen een foto om de Argentijnse rapper te feliciteren met haar verjaardag. Enkele dagen alter waren alle sporen van een relatie verdwenen op sociale media. Ook de verjaardagsfoto werd weggehaald. Dat zorgde uiteraard voor de meest wilde geruchten, al waren er ook mensen die claimden dat de twee gewoon gesteld zijn op hun privacy en niet te veel publiciteit wilden.

Dat laatste lijkt nu inderdaad het geval. Nicki Nicole heeft namelijk nu zelf de publiciteit opgezocht tijdens een evenement in Barcelona. Daar werd een nieuwe collectie gepresenteerd en was de 25-jarige aanwezig. "Ik ben heel erg verliefd, heel erg gelukkig en heel erg tevreden."

'Ik hou van jou'

Ze vertelde zelfs dat Yamal en Rosalía, een bekende zangeres, haar hebben geleerd hoe ze 'ik hou van jou' in het Catalaans moet zeggen. "Ik ben heel blij in Barcelona, met zoveel liefde van de mensen, en ik wil iedereen bedanken."

Geweldige start van het seizoen

Dat Nicole het goed heeft in Barcelona is mooi nieuws, want Yamal speelt daar voorlopig nog. De tiener verlengde onlangs zijn contract bij de club waar hij al op zestienjarige leeftijd doorbrak. In de eerste drie competitiewedstrijden van het seizoen gaf hij al twee assists en wat hij tweemaal trefzeker. Met Spanje maakte hij eerder deze week veel indruk door Turkije weg te spelen: 0-6.

