Real Madrid-coach Xabi Alonso had tijdens de persconferentie in aanloop naar de kraker tegen FC Barcelona weinig zin om op de opmerkelijke uitspraken van Lamine Yamal te reageren. De Spaanse oefenmeester kreeg veel vragen van het journaille over de opmerkingen van het toptalent, maar stelde dat er enkel "op het gras" gesproken zou worden tijdens El Clásico.

Het aftellen naar de eerste Clásico van het La Liga-seizoen is begonnen. Real Madrid ontvangt FC Barcelona op zondag voor de 10e speelronde van de Spaanse competitie. De 'Koninklijke' staat twee punten voor op de 'Blaugrana', maar moet zondag winnen of gelijkspelen om de voorsprong te behouden.

Gespannen sfeer

De sfeer is gespannen na opmerkingen van Yamal. Het 18-jarige wonderkind van FC Barcelona was donderdagavond te gast bij een promotie-evenement van de Kings League, een populaire online voetbalcompetitie bedacht door oud-Barça-verdediger Gerard Piqué en streamer Ibai Llanos. De streamer vroeg Yamal plagend of zijn team Porcinos FC hem niet deed denken aan Real Madrid? Waarop de achttienjarige met een brede glimlach reageerde: "Ja, natuurlijk. Ze spelen vals, ze klagen om alles…"

Reactie Alonso

Tijdens de persconferentie werd Alonso gevraagd naar de uitspraak van de jonge speler. De Spaanse coach liet zich niet uit de tent lokken door het aanwezige journaille, dat veel vragen stelde over de uitspraken van het jonge talent. "Gaan we daar weer naartoe? We zijn hier voor de wedstrijd", antwoordde hij toen hij opnieuw een vraag kreeg over de uitspraak van Yamal.

Alonso liet zich over de uitspraak zelf zeer kort uit. "Er zijn veel uitspraken van mensen van Barcelona, maar het gras zal oordelen", antwoordde de coach, waarmee hij bedoelde dat de reactie van Real Madrid op het veld zal blijken tijdens El Clásico.

Sletelrol Kylian Mbappé

Wel gaf Alonso aan zich er bewust van te zijn dat hen een zwaar duel te wachten staat. "Ik denk dat het een intense, pittige wedstrijd wordt", concludeerde hij. Bovendien sprak de Spaanse oefenmeester over de situatie van Kylian Mbappé. Hij benadrukte dat de Franse superster de laatste tijd bijzonder gemotiveerd is en schatte in dat zijn optreden een doorslaggevende rol kan spelen in de uitkomst van de derby.

