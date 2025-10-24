Een vertrouwensbreuk van formaat bij Real Madrid-legende Iker Casillas. De voormalige topkeeper zag zijn huishoudster en een beveiliger gearresteerd worden na een geraffineerde poging om hem te bestelen van zijn luxe horlogecollectie. De buit? Vijf designhorloges met een geschatte waarde van ruim 200.000 euro.

Volgens Spaanse media probeerde de huishoudster Casillas te misleiden door originele horloges te vervangen met goedkope namaakhorloges. De 44-jarige Spanjaard, bekend om zijn liefde voor luxe uurwerken, merkte de verwisseltruc zelf op in zijn collectie en schakelde direct de politie in. Die zette een geheime operatie op, waarbij de verdachten in de val werden gelokt en binnen tien dagen werden gearresteerd.

Vertrouwelingen blijken hoofdverdachten

De gearresteerde vrouw, geïdentificeerd als Lilian, werkte al vijf jaar in dienst bij Casillas. Haar partner, Juan, was beveiliger in de chique wijk Pozuelo de Alarcón, waar de oud-doelman woont. De twee zouden samen een plan hebben bedacht om de originele horloges ongemerkt te verwisselen en later in onderdelen te verkopen. In hun appartement vond de politie fragmenten van dure uurwerken terug, vermoedelijk afkomstig uit de collectie van Casillas.

Onder de gestolen items bevonden zich volgens lokale media meerdere gouden Rolex-horloges ter waarde van ongeveer 58.000 euro per stuk. De verdachten zouden de horloges hebben gedemonteerd om de losse onderdelen te verkopen, waardoor ze moeilijk te traceren waren. Onderzoekers sluiten niet uit dat de totale waarde van de buit nog hoger ligt dan aanvankelijk gedacht.

Casillas diep geraakt door verraad van mensen die hij vertrouwde

De Spaanse nationale politie bevestigde dat twee personen zijn opgepakt en dat een deel van de horloges in beslag is genomen. De verdachten verschenen inmiddels voor de rechter in Pozuelo de Alarcón en zijn voorlopig op borgtocht vrijgelaten. Een onderzoeksrechter buigt zich nog over de zaak om te bepalen of het duo officieel wordt aangeklaagd.

De voormalige doelman heeft nog niet publiek gereageerd, maar volgens Spaanse media is hij diep geraakt. De diefstal kwam niet alleen als een financiële, maar vooral als een persoonlijke klap. Lilian werkte jarenlang in zijn huis en genoot zijn volledige vertrouwen. "Iker is geschokt door wat er is gebeurd", meldde het Spaanse tv-programma El Programa de Ana Rosa.

'De teen' van Iker Casillas

Casillas keepte zestien seizoenen voor Real Madrid, waarin hij ruim 500 wedstrijden speelde en onder meer drie keer de Champions League won. Hij werd wereldwijd beroemd dankzij zijn cruciale redding met de voet in de WK-finale van 2010, toen hij Arjen Robben van scoren hield en Spanje uiteindelijk wereldkampioen werd.

Daarna stond hij nog vijf jaar onder contract bij FC Porto, tot hij in 2020 zijn loopbaan beëindigde na een hartaanval op de training. Tegenwoordig leidt hij een rustig leven in de buurt van Madrid. Zijn passie voor luxe horloges - waar hij zelfs campagnes voor deed - is echter uitgelopen op een nachtmerrie.

