Hij lijkt alles te hebben wat zijn hart begeert: roem, geld en succes. Maar volgens zijn moeder betaalt Kylian Mbappé (26) daar een hoge prijs voor. Tijdens een congres in Parijs sprak Fayza Lamari openhartig over de keerzijde van het leven van haar beroemde zoon.

De moeder van de Real Madrid-ster vertelde dat het voortdurende circus rond Mbappé zijn tol eist. "Hij voelt zich veel meer op zijn gemak op het veld dan erbuiten", zei Lamari tijdens het toepassende panel Mothers of Champions op een Frans congres. "Hij heeft geen leven buiten het veld. Dat is het leven dat hij heeft gekozen, maar het maakt me verdrietig om te zien wat dat met hem doet."

De keerzijde van een leven als voetbalster

Volgens Lamari is het leven van haar zoon al lang niet meer normaal. "Hij kan niet eens meer over straat lopen", vertelde ze. "Soms reed hij in een oude Peugeot 206 over de snelweg, gewoon om te voelen hoe het is om vrij te zijn."

De voortdurende aandacht, beveiliging en druk zouden zwaar wegen op de Fransman. "Hij kan op een bepaald moment in zijn leven een psychische crisis krijgen. Ik hoop dat hij leert omgaan met alles wat op hem afkomt", spreekt ze haar zorgen uit over haar zoon.

'Het is moeilijk om eerlijk te zijn'

Franse media schreven eerder dat Mbappé vorig jaar kampte met mentale problemen, al ontkende hij dat zelf. Wel sprak hij onlangs over het taboe rond geestelijke gezondheid in het voetbal. "Als je zegt dat je moe bent of niet lekker in je vel zit, denken mensen dat je slecht hebt gespeeld", zei hij. "Dat maakt het moeilijk om eerlijk te zijn."

Het moment dat alles veranderde

Lamari herinnert zich nog het moment waarop ze haar zoon zag veranderen. "Tijdens het WK van 2018 keek ik thuis naar de huldiging in Parijs. Toen ik hem over de Champs-Élysées zag rijden, wist ik: hij glipt weg. Hij was niet meer alleen mijn zoon, maar een wereldicoon."

Toch blijft ze trots op wat hij bereikt heeft. "Ik zou niet met hem willen ruilen", zei ze. "Als ik zie wat er allemaal om hem heen gebeurt, weet ik niet of ik het aan zou kunnen. Hij heeft zijn leven aan het voetbal gegeven en soms vraag ik me af wat dat met een mens doet", sluit ze af.

