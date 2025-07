Vitesse is wederom officieel in beroep gegaan tegen het besluit van de KNVB om de licentie in te trekken. Vanaf 11 juli zijn de Arnhemmers officieel de proeflicentie kwijt, maar de club is het hier niet mee eens.

De club zegt het besluit van de licentiecommissie "intensief te hebben bestudeerd" en herkent zich niet in alle verwijten. Volgens Vitesse doet het besluit geen recht aan de inspanningen van de club en de groep regionale ondernemers, de zogenoemde Sterkhouders, die Vitesse willen overnemen.

De KNVB stelt dat Vitesse structureel en langdurig het licentiesysteem heeft ondermijnd en ondanks eerdere toezeggingen daarmee is doorgegaan. De Arnhemse club kreeg afgelopen seizoen al 39 punten aftrek en degradeerde naar de Eerste Divisie. Komend seizoen zou Vitesse opnieuw starten met 12 minpunten. De club heeft nog enkele dagen om het beroepschrift aan te vullen met extra documenten.

Sterkhouders

Onlangs maakte Vitesse bekend dat de club weer een grote stap ging zetten richting het behoud van de proflicentie met de overname door de Sterkhouders. Dit is een groep ondernemers uit Arnhem die de club eerder al steunde in de tijd dat er grote schulden moesten worden opgelost. Nu wil dezelfde groep Sterkhouders Vitesse officieel overnemen van de huidige aandeelhouders Dane Murphy, Flint Reilly, Timo Braasch, Leon Mueller en Bryan Mornaghi

Vitesse geeft ook zeker toe dat niet alles goed is gegaan in het recente verleden, maar het intrekken van de licentie vindt de club te ver gaan. "Vitesse heeft het besluit van de licentiecommissie intensief bestudeerd. Alhoewel de club snapt dat in het verleden dingen anders hadden gekund en gemoeten, herkent zij zich niet in alle recente verwijten. Daar waar de afgelopen periode juist getracht is om te komen tot transparantie, samenwerking en een duurzame en regionale oplossing voor de club, haar medewerkers, supporters, sponsors en overige Vitessenaren."

Onder de nieuwe trainer Rüdiger Rehm is Vitesse onlangs wel begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe KKD-seizoen. De clubleiding gaat er dus nog altijd vanuit dat er volgend jaar weer profvoetbal gespeeld kan worden.