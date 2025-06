Vitesse hoopt een volgende stap te zetten naar definitief behoud van de licentie. De bedoeling is dat een collectief van regionale ondernemers, de Sterkhouders, de aandelen van de club overneemt. "Het is aan de licentiecommissie ter bepaling of dit voldoende is."

De Sterkhouders waren vorig seizoen al belangrijk voor het behoud van de licentie met een grote financiële bijdrage voor Vitesse. Nu zetten zij een stap naar volledige overname van alle aandelen. "Met de Sterkhuders als beoogde aandeelhouders van de club gaat een lang gekoesterde wens van diverse Vitessenaren in vervulling: de club in handen van de regio", schrijft Vitesse op de website.

Vitesse is nog verre van gered, maar de berichten uit Arnhem zijn enigszins hoopgevend op dat de voetbalclub kan blijven bestaan. Na het presenteren van een accountant vorige week, heeft de clubleiding meer goed nieuws voor de fans in petto.

"Een positieve ontwikkeling, maar het is aan de licentiecommissie ter bepaling of dit voldoende is om een volgende stap te zetten naar definitief behoud van de licentie." Daaarover gaat Vitesse de komende periode met de commissie in gesprek.

De club moest uiterlijk afgelopen maandag een gesloten begroting inleveren. "Als de begroting definitief kan worden gemaakt is er met het bestendigen van de goede relatie met huisbankier ING en de langdurige overeenkomst die is gesloten met CROP Accountants, voldaan aan belangrijke voorwaarden voor het behoud van de licentie."

Reddingsactie

De Sterkhouders wist afgelopen seizoen al de club te redden. "Deze grote groep lokale ondernemers wist het begrotingstekort te dichten met een lening aan de club. Deze oplossing kon rekenen op de instemming van de licentiecommissie van de KNVB en daarmee werd de licentie van de club veiliggesteld."

Nu hoopt de groep de enige houder van alle aandelen in Vitesse te worden. "Daarmee komt het eigenaarschap van de club weer thuis en kan er met een schone lei gebouwd worden aan een stabiele en gezonde toekomst van Vitesse."

Vitesse dreigde vorige maand uit het betaald voetbal te verdwijnen. De club uit Arnhem werd eind mei op de hoogte gesteld van het voorgenomen besluit van de licentiecommissie om de clublicentie in te trekken.