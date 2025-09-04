Bij de gemiddelde voetbalfan doet de naam Guillermo Ochoa vast een belletje rinkelen. De Mexicaanse keeper duikt eens in de vier jaar op om voor zijn land te excelleren op het WK. Op clubniveau daarentegen verloopt zijn carrière een stuk stroever.

Ochoa werd hét gezicht van de Mexicaanse nationale ploeg. Hij deed al mee aan vijf WK's en een zesde lijkt in de maak in 2026, wanneer Mexico samen met de VS en Canada het toernooi organiseert. In 2014 maakte Ochoa indruk tegen Brazilië en vier jaar later keepte hij geweldig tegen Duitsland. Op het afgelopen WK stopte hij een penalty van Robert Lewandowski. Het leverde hem de bijnaam El Muro (de muur) op.

Mislukte reis door Europa

Ochoa verdiende er ook transfers door, al bleek op clubniveau dat hij niet meer dan een gemiddelde keeper was. Zo stapte hij in 2014 over naar Málaga, dat ambitieus was met een Qatarese sheik. Toch viel Ochoa's reis door Europa tegen en keerde hij in 2019 terug bij Club América In Mexico, waar het voor hem allemaal begon.

Maar door het goede WK van 2022 kwam er interesse van het Italiaanse Salernitana. Daar keepte hij uiteindelijk 41 wedstrijden in twee seizoenen, waarna hij vorig seizoen terecht kwam bij Avs FS in Portugal. Die club verlengde zijn contract niet. Ochoa kon daardoor gaan en staan waar hij wilde.

Verdwenen na medische keuring

Dat zou Burgos CF worden, uitkomend op het tweede niveau van Spanje. Alles leek in kannen en kruiken, helemaal toen de medische keuring was afgerond. Maar, zo schrijft de Spaanse journalist Sergio González Pulgar: "Hij geeft aan dat er een punt in het contract moet worden gewijzigd - niet de onderdelen. Hij gaat koffie drinken. Hij verdwijnt. Hij neemt de telefoon niet op."

La historia del @Burgos_CF con @yosoy8a :



- El acuerdo era total. Llega a Burgos. Reconocimiento médico ✅. Oficinas. Indica que hay que cambiar un punto del contrato (no son partidos). Sale a por un café.



Desaparece. No coge el teléfono.



El Burgos CF se mueve y firma a Jesús. pic.twitter.com/1VZGzf66Uo — Sergio González Pulgar (@sgpulgar) September 1, 2025

Ochoa is gevlogen en laat niks meer van zich horen. Burgos schakelt door en contracteert Jesus Ruiz.