Leverkusen nu 50 duels op rij ongeslagen na zege op bijzondere tegenstander

Bayer Leverkusen heeft zondag de ongeslagen reeks van dit seizoen op 50 duels gezet. De Duitse club won bij een bijzondere tegenstander en kan het unieke seizoen nu echt ruiken.

De uitwedstrijd bij Bochum stond zondagavond op het programma. Dat is een bijzondere tegenstander, want 51 duels geleden was dát de club die Leverkusen voor het laatst versloeg. Tijdens de laatste speelronde van vorig seizoen in de Bundesliga was Bochum met 3-0 te sterk voor Leverkusen. Nu won de superclub geworden ploeg van trainer Xabi Alonso met liefst 5-0.

Afsluiter in de Bundesliga

Leverkusen is al kampioen en wacht nog één wedstrijd in de Bundesliga om een heel seizoen in de Duitse competitie ongeslagen te blijven. Daarvoor wacht volgende week zaterdag (18 mei) een thuiswedstrijd tegen Augsburg. Met een zege of gelijkspel daar, gaat de reeks ongeslagen duels naar 51 op rij.

Finale Europa League

Die reeks werd geboekt in alle competities dit seizoen. En dat betekent dat Leverkusen, buiten de Bundesliga om, in nog twee finales staat. Drie duels nog in totaal, om de reeks voorlopig op 53 te laten eindigen. Dan moet het dus winnen van Augsburg (18 mei), vervolgens een paar dagen later de finale van de Europa League (22 mei) winnen, om het seizoen af te sluiten in de Duitse beker.

Bekerfinale

Na de finale tegen Atalanta in de Europa League, is het seizoen namelijk nog niet klaar voor Leverkusen. Op 25 is pas écht de laatste wedstrijd. Dan wacht in het olympisch stadion in Berlijn Kaiserslautern in de finale van de Duitse beker. Verliest de ploeg, waar de Nederlander Jeremie Frimpong een hoofdrol speelt dit seizoen, nog drie keer niet, dan is het eind mei 53 duels op rij ongeslagen.