Alsof de tijd geen vat op hem krijgt. Lionel Messi was opnieuw de grote man bij Inter Miami, dat in de play-offs van de Major League Soccer overtuigend afrekende met Nashville SC: 4–0. De 38-jarige Argentijn schitterde met twee goals, een assist en leidde zijn ploeg naar de kwartfinales van de MLS-play-offs.

De beslissende derde play-offwedstrijd begon furieus. Nog geen tien minuten waren gespeeld toen Messi, na een sierlijke dribbel, met zijn linkervoet raak mikte in de verre hoek. Halverwege de eerste helft verdubbelde hij zelf de voorsprong. De 19-jarige Mateo Silvetti, die de geschorste Luis Suárez verving, legde onzelfzuchtig breed zodat Messi de 2–0 eenvoudig kon binnentikken.

'Ik denk dat het team bijna perfect speelde'

Dat Miami het zonder Suárez moest doen, bleek geen enkel obstakel. Onder leiding van coach Javier Mascherano speelde de ploeg intens, fel en met een duidelijk plan. "Ik denk dat het team bijna perfect speelde", zei de Argentijnse trainer trots. "We wisten precies wat er op het spel stond en de spelers hebben het fantastisch gedaan."

In de tweede helft was het de beurt aan Tadeo Allende, die binnen drie minuten twee keer scoorde. Eerst kopte hij raak na een fraaie voorzet van Jordi Alba, daarna lobde hij stijlvol over de keeper na opnieuw een steekpass van Messi. De 4–0 was niet alleen een afstraffing voor Nashville, maar ook een statement: Miami is klaar voor meer.

Messi laat Inter Miami dromen van hoofdprijs

Met de overwinning won Inter Miami de serie met 2–1 en plaatste het zich voor het eerst in de geschiedenis voor de kwartfinales van de Amerikaanse play-offs. De volgende tegenstander is FC Cincinnati, de nummer twee van het oosten. Voor Messi betekende het alweer zijn vijfde goal in drie play-offwedstrijden en zijn twaalfde tegen Nashville sinds zijn komst naar de Verenigde Staten.

Coach Mascherano benadrukte na afloop hoe belangrijk deze zege was na de teleurstelling van vorig seizoen. "Het zou heel oneerlijk zijn geweest om hier te stranden. We hebben geleerd van het verleden en nu kunnen we eindelijk vooruitkijken."

Laatste kunststukje op WK 2026?

De vorm van Messi in de Amerikaanse play-offs voedt meteen de vraag: hoe lang gaat hij nog door? De 38-jarige Argentijn sprak zich onlangs uit over een mogelijk laatste WK in 2026. "Het zou spectaculair zijn om dat toernooi te mogen spelen", zei hij tegen NBC Sports. "Maar alleen als mijn lichaam het toelaat. Ik wil me goed voelen en echt iets bijdragen."

Met zijn contract bij Inter Miami, dat hij verlengde tot 2028, lijkt Messi voorlopig nog lang niet klaar. "Zolang ik me goed voel, wil ik blijven spelen en genieten", zei hij hoopgevend. En gezien zijn prestaties tegen Nashville lijkt daar voorlopig geen twijfel over, de maestro blijft onverwoestbaar.