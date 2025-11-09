Een flinke smet op de zege van FC Barcelona op Celta de Vigo: Frenkie de Jong kreeg diep in de blessuretijd een rode kaart voorgeschoteld. De middenvelder moest met twee keer geel van het veld.

FC Barcelona is koploper Real Madrid genaderd tot op 3 punten. De ploeg van coach Hansi Flick won met 4-2 bij Celta de Vigo onder meer door drie treffers van Robert Lewandowski. Frenkie de Jong moest met zijn tweede gele kaart van het veld.

Barcelona heeft door de zege 28 punten. Real Madrid bleef eerder zondag steken op 0-0 bij Rayo Vallecano, maar gaat nog altijd aan de leiding met 31 punten.

Klasse van Robert Lewandowski

Lewandowski zette Barcelona twee keer op voorsprong, de eerste keer uit een strafschop. Celta kwam twee keer terug door treffers van Sergio Carreira en Borja Iglesias. Diep in de extra tijd van de eerste helft schoot Lamine Yamal de 3-2 binnen voor de bezoekers. Lewandowski maakte op aangeven van Marcus Rashford nog zijn derde treffer.

De 28-jarige De Jong moest na zijn tweede gele kaart na een overtreding op Iago Aspas van het veld. Hij mist daardoor de wedstrijd tegen Athletic Bilbao. Dat is op 22 november de eerste wedstrijd na de interlandperiode. De Nederlandse middenvelder reist eerst af naar Nederland. De international van Oranje neemt het in de WK-kwalificatie op tegen Polen en Litouwen. Een zege op Polen is genoeg om het WK te halen.

De teller van Frenkie staat inmiddels op 62 interlands. De afgelopen periode vormt hij een middenveld met Ryan Gravenberch en Tijjani Reijnders.

