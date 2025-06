De openingswedstrijd van het WK voor clubs is teleurstellend geëindigd. Het Inter Miami van aanvoerder Lionel Messi en Al-Ahli uit Egypte bleven steken op 0-0. Al-Ahli startte voornamelijk met 'lokale' Egyptische spelers.

De Amerikaanse topclub had in de eerste helft het meeste balbezit, maar de Egyptenaren creëerden de gevaarlijkste kansen. Wessam Abu Ali schoot de bal in de 31e minuut zelfs in het net, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel.

Penalty Al-Ahli

Twaalf minuten later kregen de "Rode Duivels" een nieuwe tegenslag te verwerken toen een penalty van Trezeguet werd gestopt door doelman Oscar Ustari. Na rust kantelde het spel volledig en kreeg Inter Miami, met de grote ster Lionel Messi in het middelpunt, de beste mogelijkheden om te scoren. Maar dat gebeurde niet.

De wedstrijd in Groep A werd gespeeld in het Hard Rock Stadium in Miami, Florida, op slechts 35 kilometer van het stadion van Inter Miami.

Team vol sterren

Trainer Javier Mascherano bracht zoals verwacht al zijn sterren in de basis, met uitzondering van Jordi Alba die wegens een blessure niet in de selectie zat. Messi (aanvoerder), Sergio Busquets en Luis Suárez stonden wel aan de aftrap. Al-Ahli startte daarentegen voornamelijk met Egyptische spelers. De bekendste naam aan de kant van Al-Ahli was de 30-jarige Trezeguet, die tot 2022 voor Aston Villa speelde.

WK voor clubs

Het WK voor clubs lijkt nog niet het spektakel te worden waarop FIFA-baas Gianni Infantino op hoopte. Het wereldkampioenschap voor clubteams werd op de schop gegooid waarop een stuk meer teams toegang kregen tot het toernooi, dat nog niet echt als prestigieus gezien kan worden.

Van 14 juni tot en met 13 juli wordt er in de Verenigde Staten gestreden om de wereldtitel. Er doen geen Nederlandse teams mee. Het toernooi is een klein voorproefje voor het WK voetbal, dat in 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico wordt gehouden.