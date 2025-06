'Vreemde' gewoonte Lionel Messi zorgde voor verbazing bij oud-teamgenoot: 'De eerste weken was het moeilijk'

Niet iedereen kan vertellen dat hij teamgenoot is - of is geweest - van Lionel Messi. De Portugees Francisco Trincao kan dat wel. Hij doet een boekje open over een 'vreemde' gewoonte van de Argentijnse superster.

Op jonge leeftijd kwam de buitenspeler bij Barcelona, nadat hij indruk maakte in eigen land SC Braga. Daar viel het Trincao op dat Messi vrijwel iedereen begroette met een kus op de wang. Het kostte hem wat moeite om daaraan te wennen, zo vertelt hij in een interview met Revelo.

'Daarna raakte ik eraan gewend'

"In het begin was het een beetje vreemd, want cultureel gezien kussen ze in Argentinië en Uruguay veel om elkaar te begroeten, en het was vreemd dat Messi me elke keer dat ik op de academie aankwam met een kus begroette", blikt de Portugees terug. "Toen raakte ik eraan gewend, maar de eerste paar weken was het moeilijk."

Trincao vertelde ook openhartig over het feit dat hij het veld deelde met de 37-jarige Argentijnse legende. "Op het veld was Messi erg kalm", zegt hij. "Hij gaf meer het goede voorbeeld dan dat hij tegen ons sprak. Hij hielp ons op het veld, waar we heen moesten en wat we moesten doen", herinnert Trincao zich. "Hij zei iets tegen ons en we accepteerden het, want wat hij zei was waar."

Andere carrières

Trincao kwam bij Barcelona toen hij 20 jaar oud was, terwijl Messi in de herfst van zijn carrière zat. Ze speelden uiteindelijk 34 wedstrijden samen, waarin ze voor drie goals zorgden: twee keer was Trincao de aangever op een doelpunt van de Argentijn, één keer was het andersom. In dat ene seizoen won het tweetal ook de Spaanse beker onder trainer Ronald Koeman.

In tegenstelling tot Messi werd Trincao's periode bij Barcelona geen succes. Hij werd twee keer verhuurd en in 2023 vertrok hij definitief naar zijn huidige club Sporting CP. Messi daarentegen ging na dat ene seizoen met de Portugees transfervrij naar Paris Saint-Germain, omdat Barcelona zijn salaris financieel niet kon ophoesten. Na twee jaar Parijs verkaste hij in de zomer naar Inter Miami, waar hij nog steeds speelt op 37-jarige leeftijd.

