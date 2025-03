Lionel Messi na tennis-uitstapje in invalbeurt direct goud waard voor Inter Miami

Lionel Messi was in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) weer eens een belangrijke rol gespeeld bij zijn club Inter Miami. De Argentijnse stervoetballer begon op de bank, maar toen hij binnen de lijnen kwam liet hij direct zijn kwaliteit zien.

Inter Miami heeft thuis met 2-1 gewonnen van Philadelphia Union in de zesde speelronde van de Major League Soccer. De ploeg van Javier Mascherano blijft ongeslagen sinds het begin van het seizoen en boekt daarmee hun vierde overwinning op rij.

Robert Taylor opende de score voor de thuisploeg in de 23e minuut, maar de invalbeurt van Lionel Messi was nog indrukwekkender. Slechts twee minuten na zijn entree verdubbelde hij de score in de 57e minuut. Daniel Gazdag bracht de spanning terug in de 80e minuut, maar verder kwamen de bezoekers niet.

Inter Miami begon sterk aan de wedstrijd en kwam in de 23e minuut op voorsprong. Jordi Alba gaf een voorzet op Benjamin Cremaschi, die de bal meteen teruglegde richting het doel. Daar was Robert Taylor goed ingelopen en schoot de 1-0 binnen.

In de 57e minuut counterde de thuisploeg snel. Luis Suárez bediende Messi in het strafschopgebied, die een verdediger uitspeelde en de 2-0 binnenschoot.

Philadelphia deed wat terug in de 80e minuut. Daniel Gazdag werd bereikt met een lange pass in de zestien, controleerde de bal en volleerde raak: 2-1.

Koploper

Door deze overwinning blijft Inter Miami aan kop in de Eastern Conference met 13 punten, evenveel als Chicago Fire, maar de ploeg van Messi heeft een wedstrijd minder gespeeld. Philadelphia staat derde met 12 punten.

Miami Open

De sterspeler was vrijdag nog aan het genieten van een andere sport. Hij bezocht namelijk tennistoernooi Miami Open. Daar zag hij Novak Djokovic in actie in de halve finale tegen Grigor Dimitrov (6-2, 6-3).

Messi en Djokovic zijn allebei 37 jaar. De toptennisser werd op die leeftijd vrijdag de oudste speler ooit in de eindstrijd van een masterstoernooi. Als hij de finale wint, pakt hij ook nog eens zijn honderdste titel.