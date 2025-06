Lionel Messi is nog altijd een begenadigd voetballer, maar zijn hoogtijdagen liggen inmiddels wel ver achter hem. De Argentijn is 38 jaar oud, maar zou nog altijd oren hebben naar een transfer. De sterspeler van Inter Miami is momenteel op het WK voor clubs, waar een gesprek over zijn toekomst gaat plaatsvinden.

Volgens de krant Al-Midan staat er tijdens het WK voor clubs een ontmoeting gepland tussen de vader van Lionel Messi, zijn zaakwaarnemers en het bestuur van Al-Hilal. Het contract van de 38-jarige aanvaller bij Inter Miami loopt dit jaar af en de Saudische club wil hem graag inlijven.

Lionel Messi heeft zijn huidige club naar de knock-outfase van het WK voor clubs geleid. Hij blonk met name uit met een prachtige vrije trap tegen Porto, waarmee zijn team met 2-1 won. Een gelijkspel tegen Al-Ahly en Palmeiras was vervolgens genoeg voor de volgende ronde. Inter Miami is daarmee de enige overgebleven MLS-club die nog strijdt om de titel.

'Kleine' Lionel Messi krijgt heel bijzonder verjaardagscadeau van zijn vrouw: 'Chagrijnige oude man!' Lionel Messi viert dinsdag zijn 38e verjaardag. De stervoetballer wordt in het zonnetje gezet door zijn vrouw Antonela Roccuzzo, die hem wel een 'chagrijnige oude man' noemt op Instagram.

Al-Hilal

Ook Al-Hilal neemt deel aan het kampioenschap in de Verenigde Staten. Na gelijke spelen tegen Salzburg en Real Madrid bezetten ze de tweede plaats in Groep H. In de laatste wedstrijd spelen ze tegen het Mexicaanse Pachuca. Daar is de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkelie de baas en kan Messi wellicht zijn nieuwe team in actie gaan zien.

Naast de spannende wedstrijden op het veld, vinden er ook belangrijke gesprekken plaats achter de schermen. Vertegenwoordigers van de stervoetballer, waaronder zijn vader Jorge, zullen naar verluidt samenkomen met Al-Hilal-voorzitter Fahad bin Nafelem om een transfer te bespreken. Deze transfer zou al deze zomer plaats kunnen vinden.

Club van Neymar

Sinds de komst van Lionel Messi naar Inter Miami twee jaar geleden, heeft de Argentijn 62 wedstrijden gespeeld, 50 doelpunten gescoord en 24 assists gegeven. Hij kan een oude vriend bellen voor informatie over Al-Hilal. Neymar, zijn aanvalskompaan bij zowel FC Barcelona als PSG, stond twee jaar onder contract bij de Saoedische club maar speelde door blessures nauwelijks.

Topvoetballer Neymar kondigt in emotionele video zijn toekomst aan: 'Hier wil ik de rest van mijn dromen vervullen' Neymar blijft bij zijn jeugdclub Santos, in ieder geval tot eind 2025. Dat is de uitkomst van de onderhandelingen tussen club en speler over de verlenging van zijn contract, dat eind juni afliep.

Sterren

Andere voormalig Europese sterren die nog wel onder contract staan bij Al-Hilal zijn: Kalidou Koulibaly (ex-Napoli), Joao Cancelo (ex-Manchester City) en Aleksandar Mitrovic (ex-Fulham). Op het middenveld maken Sergej Milinkovic-Savic en Ruben Neves de dienst uit.