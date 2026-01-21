Liverpool heeft een taaie wedstrijd voor de boeg, in de Champions League moet de ploeg van Arne Slot op bezoek bij Olympique Marseille. 'The Reds' staan voor alsnog buiten de zone van directe plaatsing in de Champions League, en moeten eigenlijk winnen om zich zonder play-offs zich te plaatsen voor de eindfase van het miljardenbal. Volg alles hier live.

Opstellingen

Liverpool: Alisson; Frimpong, Gomez, van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Szoboszlai, MacAllister; Salah, Ekitike, Wirtz .

Olympique Marseille: Rulli; Pavard, Balerdi, Medina, Murillo; Weah, Højbjerg, Kondogbia; Greenwood, Traoré, Gouiri.

Liverpool zit in een redelijke vormdip, van de afgelopen vijf wedstrijden werd slechts één gewonnen, in de FA Cup tegen Barnsley. Veel fans zijn ontevreden en er klinken zelfs geluiden dat Slot ontslagen moet worden.

In de competitie staat de club uit Liverpool nog maar net in de top vier en in de Champions League, weliswaar met een wedstrijd minder dan sommigen, op de elfde plek. Het behalen van de eindfase voor de Champions League kan cruciaal zijn voor het vertrouwen in Arne Slot.

Slot reageerde op de kritiek de afgelopen tijd en specifiek het gefluit na het gelijkspel tegen Burnley: "Ik ben al meer dan anderhalf jaar bij Liverpool en geniet enorm van mijn werk hier. Vorig seizoen wonnen we de competitie, hoewel dit jaar lastiger is. Wat betreft het gefluit van de fans: het is normaal dat niemand blij is met een gelijkspel thuis tegen Burnley. Maar als de emoties bedaren, zie je dat we meer kansen hebben gecreëerd dan ooit tevoren."

Quinten Timber

Kersverse aanwinst voor Marseille is de Nederlander Quinten Timber. Timber heeft vrij openlijk een breuk gehad met de coach van Feyenoord, Robin van Persie, en heeft nu de overstap gemaakt naar de tegenstander van Liverpool. De middenvelder heeft zelf ook twee seizoenen onder Slot gevoetbald en de coach had dit te zeggen: "Ik kan alleen maar positieve dingen zeggen over Timber als persoon".

"Zijn mentaliteit in de periode dat ik met hem werkte was uitstekend. Een leider binnen de groep, zoals ik het heb ervaren. Altijd belangrijk op de grote momenten, in moeilijke wedstrijd was hij er altijd. Zijn mentaliteit is net als die van zijn broer Jurriën uitstekend."

Marseille doet het goed dit seizoen en staat derde in de competitie. In de Champions League staan ze slechts drie punten achter Liverpool en heeft de ploeg uit Frankrijk de afgelopen twee wedstrijden gewonnen. Slot is dus gewaarschuwd.

