Liverpool weet nog altijd niet te winnen in 2026 in de Premier League. Voor de vierde keer op rij werd er gelijkgespeeld door de ploeg van Arne Slot, die na afloop behoorlijk wat kritiek krijgt.

Liverpool liet via Dominik Szoboszlai dé kans om op voorsprong te komen liggen. De Hongaar schoot een penalty snoeihard op de lat. Even later was het wel raak voor de thuisploeg via Florian Wirtz. Na rust ging het echter mis voor Slot en consorten. Oud-speler van Excelsior Marcus Edwards werd op het doel af gestuurd en faalde niet. Liverpool zette nog wel aan, maar kon geen doelpunt meer forceren tegen de nummer negentien van de Premier League. Daardoor heeft Liverpool dit seizoen geen enkele thuiswedstrijd van een promovendus gewonnen en dat gebeurde de club nog nooit eerder in de Premier League.

'Eigen schuld'

Bij The Sun staken ze de kritiek op Liverpool niet onder stoelen of banken. 'Florian Wirtz bloeit op, maar het seizoen van Liverpool blijft wegkwijnen', zo schrijven zij. Daarbij moest ook Slot het ontgelden. 'Deze campagne laat zien dat Slots team naast hun schoenen is gaan lopen na het winnen van de Premier League tijdens zijn debuutjaar'.

Vooral met het oog op het eindigen in de top vier zijn dit twee kostbare punten voor Liverpool, die nu misgelopen zijn. 'Ze kunnen alleen naar zichzelf kijken na dit vierde gelijkspel op rij. Ze zetten zichzelf nu meer onder druk richting het behalen van Champions League-voetbal komend seizoen'.

Gefluit

Ook de BBC was kritisch op de landskampioen van het seizoen 2024/25. Zij merkten op dat er boegeroep was toen beide ploegen het veld verlieten, en dat was niet voor de eerste keer dit seizoen.

De beoordelingen van de spelers logen er ook niet om. Jeremie Frimpong kreeg een 5,27, terwijl Virgil van Dijk. (4,88), Ryan Gravenberch (4,77) en Cody Gakpo (4,17) nóg lager scoorden.

Sky Sports vond Gakpo ook de minste Nederlander aan de kant van Liverpool. Ook Alisson en Szoboszlai kregen een 6. De andere drie Nederlanders kregen een 7 van het sportmedium.

Alles over de Premier League

