Quinten Timber staat op het punt om te vertrekken van Feyenoord naar Olympique Marseille. De middenvelder vocht afgelopen weekend openlijk een ruzie uit met coach Robin van Persie, maar kreeg dinsdag een heleboel complimenten van een andere trainer waar hij in Rotterdam mee werkte. Arne Slot is namelijk lovend over Timber.

Slot werd dinsdag bij een persconferentie gevraagd naar Timber en dat was niet zomaar. De Nederlandse trainer speelt met Liverpool woensdag namelijk tegen Marseille in de Champions League en dus waren de journalisten uit Frankrijk wel benieuwd naar wat voor speler de Franse club gaat krijgen. Aangezien Slot bij Feyenoord van 2022 tot en met 2024 met Timber werkte, was hij de uitgelezen persoon om daarop te antwoorden.

Slot lovend over mentaliteit Timber

"Ik kan alleen maar positieve dingen zeggen over Timber als persoon", stak de Liverpool-coach direct van wal. "Zijn mentaliteit in de periode dat ik met hem werkte was uitstekend. Een leider binnen de groep, zoals ik het heb ervaren. Altijd belangrijk op de grote momenten, in moeilijke wedstrijd was hij er altijd. Zijn mentaliteit is net als die van zijn broer Jurriën uitstekend."

Dat Slot juist benadrukte dat het met de mentaliteit van Timber wel goed zit, is opvallend. Dat was namelijk hét punt dat Van Persie aanstipte toen hij hem afgelopen weekend bij Feyenoord op de bank zette. Dat leidde na de 4-3 nederlaag tegen Sparta tot een vernietigend interview van Timber over zijn trainer en daardoor is de druk op de Feyenoord-coach alsmaar verder toegenomen.

'Zou me verbazen als het geen succes wordt'

De uitspraken van Timber over Van Persie lijken zijn laatste wapenfeit in Rotterdam te zijn geweest, want hij staat op het punt om te verkassen naar Marseille. Slot denkt dat hij daar wel gaat slagen. "Met de speelstijl van Roberto de Zerbi zou het me verbazen als dit geen succes wordt. De Zerbi heeft vaak laten zien dat hij spelers beter maakt en hij krijgt nu een zeer goede speler met veel kwaliteit en een geweldig mens met een sterke mentaliteit."

Ook kritiek op Slot

Timber doet woensdag nog niet mee in het duel met Liverpool in de Champions League. Dat wordt voor Slot overigens een belangrijke wedstrijd, want hij ligt zelf ook onder vuur. Liverpool kent een moeizaam seizoen en lijkt al kansloos voor titelprolongatie in de Premier League. The Reds zijn weliswaar al twaalf duels ongeslagen, maar de helft daarvan waren gelijkespelen.

