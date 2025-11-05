FC Barcelona, Manchester City, Chelsea en Inter zijn een paar van de topclubs die woensdagavond in actie komen in de Champions League. Ook Ajax speelt, in eigen huis tegen Galatasaray. Check hier alle tussenstanden en het programma.

Pafos heeft twee Nederlanders in de selectie. Jay Gorter keepte nog geen minuut in de Champions League, terwijl Derrick Luckassen - broer van Brian Brobbey - juist nog geen minuut miste.

Jorrel Hato is de enige Nederlander in de selectie van Chelsea. De linksback, die deze zomer overkwam van Ajax, is vaak invaller bij de Engelse ploeg. Onlangs startte hij wél tegen zijn oude ploeg. Wie weet krijgt hij opnieuw de kans tegen het nietige Qarabag.

Ajax staat nog op nul punten na drie wedstrijden in de Champions League. Hoewel Galatasaray ook weer een goede tegenstander is, hoopt trainer John Heitinga hier wel de eerste punten tegen te behalen.

FC Barcelona en Frenkie de Jong gaan op bezoek bij Club Brugge in België. Daar spelen drie Nederlanders, maar die lijken geen van allen in actie te komen. Dani van den Heuvel is reservekeeper, Bjorn Meijer en Ludovit Reis zijn geblesseerd.

Denzel Dumfries en Stefan de Vrij nemen het op tegen het nietige Kairat Almaty. De bezoekers uit Kazachstan hebben één punt gepakt, tegen het minstens zo kleine Pafos.

De grootste kraker van de dag is tussen Manchester City en Borussia Dortmund. Voor Erling Haaland wordt het een weerzien met zijn oude club. Nathan Aké en Tijjani Reijnders zijn de Nederlanders bij de thuisploeg.

Eén Nederlander bij de wedstrijd tussen Newcastle United en Athletic Bilbao: Sven Botman, namens de thuisploeg. De verdediger mag waarschijnlijk rekenen op een basisplek. De Spaanse bezoekers hebben enkel spelers uit het Baskenland in de selectie.

Olympique Marseille herbergt met Jeffrey de Lange een landgenoot in de selectie, maar de kans is groot dat de keeper op de bank zit. De meeste ogen zullen gericht zijn op oud-Feyenoorder Igor Paixao. Ondertussen hoopt het Atalanta Bergamo van Marten de Roon en de geblesseerde Mitchel Bakker voor de tweede keer te winnen in de Champions League. Een spannende wedstrijd.

Benfica heeft dit seizoen minimaal één overeenkomst met Ajax: het zijn de enige ploegen in de Champions League met nog nul punten. Bayer Leverkusen - met Mark Flekken en Ernest Poku in de gelederen - doet het niet veel beter. De oude club van trainer Erik ten Hag heeft pas twee punten verzameld.

Alles over de Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.