Feyenoord is zondagavond aan het duel met Go Ahead Eagles begonnen in de Eredivisie. De Rotterdammers zijn afgereisd naar Deventer met het doel om drie belangrijke punten binnen te slepen. PSV won eerder op de zondag en loopt zodoende uit op Feyenoord. Volg hier de hoogtepunten rond het uitduel met Go Ahead Eagles live.

Feyenoord is al vroeg op achterstand gekomen. Mats Deijl schoot na 13 minuten via een strafschop de 1-0 binnen. Hij was zelf de speler die werd neergehaald door aanvaller Leo Sauer. De Slowaakse aanvaller trok hem onhandig met de handen naar beneden.

Robin van Persie kiest opnieuw voor Cyle Larin als nummer 10, bij afwezigheid van aanvoerder Sem Steijn. De Canadees stond daar ook tegen VfB Stuttgart in de Europa League. Anis Hadj Moussa draagt de aanvoerdersband.

Opstelling Go Ahead Eagles: De Busser; Deijl, Kramer, Meulensteen, James; Twigt, Salah Rahmouni; Margaret, Goudmijn, Suray; Smit.



Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Ahmedhodzic, Watanabe, Smal; Valente, Larin, Timber; Hadj Moussa, Ueda en Sauer.

Bij Feyenoord zullen ze ondertussen ook de verrichtingen van PSV volgen, dat op bezoek bij AZ ging. Op voorhand een lastige wedstrijd, maar de Eindhovenaren hadden weinig moeite met de thuisploeg: het werd liefst 1-5.

Daardoor staat de ploeg van Peter Bosz weer drie punten voor op Feyenoord en zodoende bovenaan in de Eredivisie. De Rotterdammers staan bij een zege op Go Ahead weer op gelijke hoogte. Feyenoord won de afgelopen negen wedstrijden van de ploeg uit Deventer, waarvan vier keer op bezoek in de Adelaarshorst.

Europa League

Go Ahead Eagles - Feyenoord is ook een onderonsje tussen twee ploegen uit de Europa League. De thuisploeg doet het daarin verrassend goed. Kowet staat na vier wedstrijden op zes punten en is daarmee de best presterende ploeg in Europa. Feyenoord - de club waar véél meer van werd verwacht - verzamelde pas drie punten.

