Feyenoord kan een overwinning goed gebruiken na een wispelturige periode. Dat lijkt te lukken tegen PEC Zwolle. De Rotterdammers staan 5-0 voor tegen de ploeg uit Zwolle. Volg het duel met PEC Zwolle hier live.

Feyenoord is vroeg op zoek naar een openingstreffer tegen een verdedigend PEC. Dit lukt al snel. Ueda maak na een goede voorzet klinisch af en zet Feyenoord vroeg in de wedstrijd op voorsprong in de Kuip. Nog geen tien minuten na zijn eerste goal maakt Ueda zijn tweede goal. Wederom is het een koele afronding.

Quintin Timber maakt na ruim een half uur de 3-0 vanaf de stip. Hoewel de penalty werd gegeven voor een overtreding op Ueda, gaat hij niet zelf voor een hattrick en laat de eer aan Timber. Vlak voor rust maakt de spits alsnog zijn hattrick compleet met een fraaie kopbal in de linkerbovenhoek. Feyenoord begint weer aanvallend aan de tweede helft.

Tien minuten na rust maakt wéér Ueda een doelpunt. Met zijn vierde van de avond en zijn tweede met het hoofd zet hij Feyenoord met 5-0 voor. Sem Steijn raakt met een fraaie omhaal de paal na ruim een uur spelen.

Feyenoord staat op een tweede plaats in de Eredivisie en won vorige week van Telstar, maar toch klinkt er gemor in De Kuip. De Rotterdammers verloren daarvoor namelijk vier duels op rij en dus staat Robin van Persie onder druk. Weet hij zijn team naar weer een overwinning te leiden?

De Rotterdammers begonnen het seizoen voortvarend, maar de klad kwam er in november behoorlijk in. In de Europa League waren Stuttgart en Celtic te sterk, waardoor vroege uitschakeling dreigt voor de ploeg van Robin van Persie. En ook in de Vriendenloterij Eredivisie ging het meermaals mis.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Smal; Timber, Valente, Targhalline; Hadj Moussa, Ueda, Borges.

Na een uitnederlaag tegen Go Ahead Eagles verloor Feyenoord ook in De Kuip van NEC (2-4). De achterstand op koploper PSV is zo al zes punten door drie competitienederlagen in de laatste vijf duels. Feyenoord moet dus winnen om niet verder op te raken. PEC is de nummer dertien, maar is ook al drie duels op rij ongeslagen. Wel werd midweeks in de beker verloren van AZ.

Topscorer eredivisie

De spits van Feyenoord, Ayase Ueda, is bezig aan een enorm sterk seizoen. Voor de wedstrijd met PEC stond hij al bovenaan de topscorers lijst van de Eredivisie en na zijn hattrick staat de teller nu op zeventien doelpunten.

Belangrijke weken voor Feyenoord

Voor Feyenoord breekt na dit duel een cruciale periode aan. Nog voor de kerst speelt het vier belangrijke duels. Donderdag 11 december reist het af naar Roemenië voor het Europa League-duel met FCSB. Daarna wacht De Klassieker tegen Ajax in de competitie. Vervolgens moet het midweeks aantreden in Rotterdam tegen SC Heerenveen voor de beker en wordt het jaar vervolgens afgesloten met een thuisduel tegen FC Twente,

