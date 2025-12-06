Alles ging op rolletjes voor Feyenoord thuis tegen PEC Zwolle. Maar in de slotfase was er een forse tegenvaller toen invaller Sem Steijn naar de kant moest. Hij was 20 minuten eerder binnen de lijnen gekomen.

De Rotterdamse club rolde de gasten uit Zwolle op, mede door een vierklapper van de Japanse spits Ueda. De ingevallen captain Sem Steijn wilde ook wat bijdragen aan de feestvreugde, maar nadat hij een sprintje trok schoot het erin.

Hij gaf de armband terug aan Hadj-Moussa en ging naar de kant. De 17-jarige Ayoub Ouarghi werd door Feyenoord-trainer Robin van Persie in de lijnen gebracht. Wat er loos is met Steijn is nog niet bekend, al heeft het veel weg van een hamstringblessure.

Blessures

Ondanks dat Van Persie de van FC Twente overgekomen speler aanwees als aanvoerder, heeft Steijn zich nog niet ontpopt tot basisklant bij Feyenoord. Daarnaast is dit niet de eerste keer dat hij dit seizoen geblesseerd is.

Zo moest hij begin november in de competitiewedstrijd tegen Volendam in de 72e minuut afhaken. Hij ging er ineens bij zitten op het middenveld en kon niet meer verder. Hij liep 'oké' van het veld, maar zocht wel direct de dug-out op.

Bijtertjes

Na de nederlaag van Feyenoord tegen Celtic in de Champions League kwam Steijn in het verweer tegen de suggestie dat het team te weinig bijtertjes heeft. "Ik snap je vraag niet", antwoordde Steijn na enige aarzeling.

"Ik zie dit totáál niet. Ik snap niet wat jullie daarin bedoelen. Als ik één ding vandaag wel gezien heb, is dat mensen voor elkaar terugsprinten en duels aangaan. Dat de wil er is", beet Steijn van zich af. "Dus ik kan me daar totaal niet in vinden."

Fresh legs 🔋🔋



Jordan Bos ⥂ Gijs Smal

Sem Steijn ⥂ Luciano Valente



65’ #feypec 5-0 pic.twitter.com/678ub5yquE — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) December 6, 2025

