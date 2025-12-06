Feyenoord-trainer Robin van Persie krijgt de laatste weken flink wat kritiek te verduren, maar Cor Pot spreekt juist met veel respect over hem. In Sportnieuws.nl De Maaskantine vertelt de assistent-trainer van Curaçao uitgebreid over zijn eerste ervaringen met de rasvoetballer en maakt hij een vergelijking met Pep Guardiola. "Dat was ongelooflijk", stelt Pot.

Pot is resoluut als hem gevraagd wordt naar 'de allerbeste speler waarmee hij gewerkt heeft'. "Dat is Robin van Persie", zegt hij zonder aarzeling. "Ik was toen even interim-trainer bij Jong Oranje." Destijds werkte hij sowieso met grote namen, zoals WK-finalisten Klaas-Jan Huntelaar, John Heitinga en Nigel de Jong.

Eerste ervaringen met Van Persie

Sportnieuws.nl-host Robert Maaskant herinnert zich zijn eerste ontmoeting met Van Persie nog goed. "Ik was op een regenachtige dinsdagavond bij Jong FC Utrecht tegen Jong Feyenoord. Na de wedstrijd stapte ik in de auto en belde ik mijn vader (Bob Maaskant, red.). Ik zei: pap, ik heb er nu toch één gezien… Dit is echt waanzinnig. Nou, de zondag erna maakte hij zijn debuut bij Feyenoord. Dat was dus Van Persie."

De assistent-coach van Curaçao kan zich die eerste indruk goed voorstellen. "Hij speelde met mijn zoon (Sebastiaan, red.) samen in de jeugd van Feyenoord en kwam toen ook wel eens bij ons thuis. Bij hem zag je meteen al de klasse er vanaf druipen, die jongen had zoveel techniek. Hij was natuurlijk alleen maar aan het voetballen op pleintjes en was zó getalenteerd. Dat was ongelooflijk."

Goed ontwikkeld

Als jongen van de straat merkte Pot ook dat Van Persie vaak in straattaal sprak. Inmiddels heeft hij dat aardig afgeleerd, ziet de 74-jarige trainer. "Hij heeft zich geweldig ontwikkeld als je hem hoort praten. Hij had vroeger veel Marokkaanse vriendjes en praatte dan ook een beetje straattaal. Maar hij heeft zich zó ontwikkeld, daar heb ik heel veel respect voor."

Vergelijking met Pep Guardiola

Van Persie zet de laatste jaren grote stappen als hoofdtrainer. Pot trekt zelfs een vergelijking tussen Manchester City-coach Pep Guardiola en Van Persie. "Hij is op een soortgelijke manier gestart, met een plan. Maar ze hebben allebei ook dezelfde ambities en topsportmentaliteit", concludeert Pot.

"Daar zullen heel veel mensen aan moeten wennen, maar dat heeft hij gewoon in zich. Daardoor kan hij een heel grote trainer worden. Hij heeft wel kleine valkuilen meegemaakt, maar daar is hij alleen maar beter van geworden. Dat moet gewoon gebeuren in de opbouwfase om een échte toptrainer te worden", stelt Pot.

Sportnieuws.nl De Maaskantine

