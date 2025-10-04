PSV speelt zaterdagavond uit tegen PEC Zwolle in de VriendenLoterij Eredivisie. De club uit Eindhoven stijgt bij een zege naar de koppositie. Huidige koploper Feyenoord komt zondag pas in actie. Volg de wedstrijd hier live vanaf 20.00 uur.

PSV wacht opnieuw een lastige uitwedstrijd. Vorig weekend moest PSV ook op pad, toen werd Excelsior in eigen huis getrakteerd op een 1-2 nederlaag. Midweeks was er alweer een wedstrijd voor de Brabanders. Op bezoek bij Bayer Leverkusen werd op knappe wijze een gelijkspel uit het vuur gesleept. PEC Zwolle heeft vijf duels op rij niet gewonnen en viermaal was er zelfs een nederlaag. Vorig seizoen verrasste PEC Zwolle in eigen huis PSV. Begin dit jaar werd het 3-1.

PSV niet in vorm

PSV ging deze speelronde in als de nummer twee van de ranglijst, met zestien punten uit zeven duels. Het team leed puntenverlies in de wedstrijden tegen Telstar (0-2) en Ajax (2-2). In de overige wedstrijden werd gewonnen, maar het loopt allesbehalve vlekkeloos. Vooral de wedstrijden tegen Union St-Gilles (1-3 verlies in Champions League) en Excelsior (2-1 winst) baarden de PSV-aanhang zorgen.

Opstellingen

Ricardo Pepi en Myron Boadu zijn nog niet inzetbaar voor PSV. Trainer Peter Bosz moet het op bezoek bij PEC Zwolle nog altijd zonder spitsen doen, doordat Alassane Pléa al langere tijd ontbreekt. Bosz is tot de volgende elf gekomen:



Opstelling PSV: Kovar; Dest, Schouten, Yarek, Salah-Eddine; Mauro Jr., Saibari, Veerman; Man, Til, Driouech.

Bij PEC Zwolle keert Jamiro Monteiro terug van de schorsing die hij opliep in de IJsselderby tegen Go Ahead Eagles. Zwolle-trainer Henry van der Vegt komt tot de volgende opstelling:



Opstelling PEC Zwolle: De Graaff; Aertssen, Graves, Mac Nulty, Floranus; Thomas, Monteiro, Oosting; Faberski, Kostons, De Rooij.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.