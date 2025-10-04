PSV heeft de koppositie in de Eredivisie gepakt. Op bezoek bij laagvlieger PEC Zwolle werd een overtuigende overwinning geboekt. De ploeg van Peter Bosz had geen kind aan de Zwollenaren en won met 0-4 in het MAC3Park stadion. Na het knappe punt in de uitwedstrijd tegen Bayer Leverkusen wéér een goed resultaat, waarmee er vertrouwen getankt wordt voor de komende weken.

PSV speelde een héél moeizame eerste helft tegen PEC Zwolle, maar was wel dodelijk effectief. De eerste kans van de Eindhovenaren was dan ook meteen raak. Ismael Saibari prikte een lage voorzet van Couhaib Driouech in het doel: 0-1. Enkele minuten later leek PSV direct afstand te nemen, maar daar zette de VAR een streep door. Het doelpunt van Guus Til werd afgekeurd, doordat Saibari eerder in de aanval buitenspel stond.

Hoewel de ergenissen bij PSV alleen maar toenamen door het vele onnodige balverlies, was er tóch plots een verdubbeling van de voorsprong. Vlak voor rust ging PEC-goalie Tom de Graaff flink in de fout met een slechte inspeelpass, die met een tackle door Joey Veerman konden worden onderschept. De Volendammer bracht Dennis Man in stelling, waarna hij 'm in alle rust kon binnen schieten: 0-2.

PSV heeft geen kind aan PEC

De regerend landskampioen kwam na rust een stuk overtuigender uit de kleedkamer. PSV speelde de Zwollenaren van het kastje naar de muur, waardoor de drie punten na vijftig minuten al in the pocket leken. PEC-verdediger Tristan Gooijer zorgde ervoor dat het spelbeeld nóg meer in het voordeel van PSV zou uitvallen. De huurling van Ajax plantte zijn voet met een tackle op de voet van Veerman, waarna scheidsrechter Alex Bos hem met een directe rode kaart van het veld stuurde.

Oude vorm herpakken

PSV begon deze speelronde als de nummer twee van de ranglijst, met zestien punten uit zeven duels. Het team leed puntenverlies in de duels tegen Telstar (0-2) en Ajax (2-2). In de overige wedstrijden werd gewonnen, maar het loopt allesbehalve vlekkeloos. Vooral tegen Union St-Gilles (1-3 verlies in Champions League) en Excelsior (2-1 winst) baarden de PSV-aanhang zorgen. Met tien tegen elf kreeg PSV echter al ruimte om hun oude vorm weer te herpakken.

Het zéér dominante spel van de ploeg van Bosz werd in de 67e minuut beloond. Veerman, die vanaf de rode kaart constant keihard werd uitgejoeld, was de man die het derde doelpunt van de wedstrijd voor zijn rekening nam. De middenvelder kreeg alle tijd en ruimte om een hoek uit te zoeken en schoot de 0-3 in het doel. Daarmee maakte hij alweer zijn vierde treffer in de Eredivisie.

Koppositie voor PSV

Ryan Flamingo maakte uiteindelijk ook nog de 0-4, waarmee PSV weer eens een klinkende zege boekt. Daarmee grijpen de Eindhovenaren direct de koppositie in de Eredivisie. Daar moet wel een kanttekening bij geplaatst worden, want Feyenoord komt zondagmiddag nog in actie tegen FC Utrecht.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.