Go Ahead Eagles presteert boven verwachting in de Europa League en heeft na drie wedstrijden al zes punten verzameld. Dat had de club uit Deventer vooraf niet durven dromen. De volgende uitdaging wacht in Oostenrijk, waar een ontmoeting met RB Salzburg op het programma staat. Volg alle ontwikkelingen van het duel live vanaf 18.45 uur.

Go Ahead Eagles ontpopt zich als een echte stuntploeg. De club uit Deventer versloeg eerder al Panathinaikos en Aston Villa, en krijgt donderdagavond opnieuw de kans om een resultaat te boeken tegen Salzburg. Op bezoek in Oostenrijk kan een héél belangrijke stap richting de tussenronde van de Europa League gezet worden.

Eagles is grote verrassing

Sportmarketeer Chris Woerts voorspelde dat Kowet geen enkel punt zou behalen in de Europa League, maar na drie wedstrijden is die voorspelling volledig ontkracht. De club uit Deventer is uitgegroeid tot een van de weinige positieve verrassingen in een seizoen waarin Ajax teleurstelt in de Champions League en Feyenoord de eerste twee Europa League-wedstrijden verloor. Go Ahead Eagles wist te stunten tegen het sterke Aston Villa en had eerder al Panathinaikos verslagen.

Opstelling Go Ahead Eagles

Opstelling Go Ahead Eagles: De Busser; Deijl, Meulensteen, Kramer, James; Salah Rahmouni, Twigt, Goudmijn; Margaret, Smit, Suray.

'We zijn alle cafés langs gegaan'

In totaal reizen er liefst vierduizend Eagles-fans mee naar Oostenrijk om een eventuele nieuwe stunt te aanschouwen. Algemeen directeur Jan-Willem van Dop, die na het duel tegen Aston Villa zelfs in tranen was, heeft een dag voor de wedstrijd een kijkje genomen bij de lokale kroegen, dat deed hij samen met supporterscoördinator Jan Willem Klink. "Wat denk jij? Natuurlijk, heb ik poolshoogte genomen. We zijn alle cafés afgegaan. Het was echt geweldig", vertelde Van Dop voor de camera van RTV Oost.

Salzburg - Go Ahead Eagles

Voor de ploeg van Melvin Boel is een stunt niet helemaal uit te sluiten. De Oostenrijkers staan stijf onderaan met nul punten uit drie wedstrijden. In de red Bull Arena in Salzburg wordt om 18.45 uur afgetrapt.

Alles over Europa League

