De feestvreugde in Deventer is van korte duur. Waar Go Ahead Eagles donderdagavond nog geschiedenis schreef met een 2-1-zege op Aston Villa, kreeg de ploeg van Melvin Boel vrijdag te maken met een flinke tegenvaller. De zorgen rond verdediger Gerrit Nauber, die tijdens het duel geblesseerd uitviel, blijken niet voor niets.

De Adelaarshorst kolkte na de overwinning op het Premier League-team, maar al vroeg in de wedstrijd sloeg de schrik toe. Nauber, een van de vaste waarden in de defensie, ging hard het duel aan met zijn Nederlandse tegenstander Lamare Bogarde en bleef daarna liggen. Hij vroeg direct om een wissel en werd even later per brancard van het veld gedragen.

Go Ahead brengt slecht nieuws over Nauber

Een dag later bracht Go Ahead duidelijkheid. "Nauber raakte tijdens het duel met Aston Villa ernstig geblesseerd aan zijn been. Hij ligt er naar verwachting langere tijd uit", meldde de club in een verklaring. Wat de 33-jarige Duitser precies heeft opgelopen, is nog niet bekend.

Voor trainer Boel is het een forse aderlating. Nauber is niet alleen een ervaren kracht, maar ook een van de leiders in de ploeg. Zijn rust en coaching waren vorig seizoen al cruciaal tijdens de succesvolle bekercampagne, die eindigde in een historische bekerwinst. Ook dit seizoen is hij een vaste waarde in de opmars van de Deventenaren, die indruk maken in Europa.

Blessurezorgen stapelen zich op voor Go Ahead

Naast Nauber viel ook Jakub Breum geblesseerd uit tegen Aston Villa. Over de ernst van zijn kwetsuur is nog niets gemeld. Voor Go Ahead komt de blessuregolf op een lastig moment: zondag wacht al de thuiswedstrijd tegen Excelsior, waarin de ploeg de Europese flow wil vasthouden. Het drukke programma kan de Deventenaren nog duur komen te staan.

Boel toonde zich na de eerste diagnose realistisch. "Het is vooral heel zuur voor Gerrit zelf", zei hij zichtbaar aangeslagen. "Hij is een belangrijke speler voor ons, op en naast het veld. We hopen dat zijn herstel voorspoedig verloopt." De overwinning op Aston Villa blijft daardoor een avond vol contrasten: historisch én pijnlijk tegelijk.

