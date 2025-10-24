Go Ahead Eagles heeft in de derde speelronde in de Europa League geschiedenis geschreven. De zege op Aston Villa zorgde zelfs voor tranen bij directeur Jan Willem van Dop. Het zegt veel over de rooskleurige situatie van de club, stelt ook René Meulensteen. De vader van Eagles-speler Melle Meulensteen heeft volop genoten. "Dan voel je: dit wordt écht onze avond", stelt de oud-assistent van Sir Alex Ferguson bij Manchester United.

Go Ahead Eagles zorgde donderdagavond voor een ongekende prestatie: de ploeg van Melvin Boel, die dit seizoen vooralsnog vecht tegen degradatie, wist te winnen van Premier League-club Aston Villa. De ploeg uit Birmingham staat in Engeland slechts vier punten achter op nummer twee Manchester City. "Dit zijn de echte speciale avonden", luidt de eerste reactie van Meulensteen tegen Sportnieuws.nl. "Eigenlijk kan het niet anders dat Aston Villa naar Go Ahead Eagles komt en met een comfortabele 3-0 van het veld stapt gezien de kwaliteit van beide ploegen. Ze hebben een marktwaarde van 500 miljoen tegen 30 miljoen euro van Go Ahead..."

Nodige geluk voor Go Ahead

Kowet won uiteindelijk met 2-1 van één van de favorieten voor de Europa League-winst. Meulensteen erkent dat de Deventenaren wel een beetje geluk hadden. "Dat moet je natuurlijk ook wel hebben, maar laten we eerlijk zijn... Go Ahead mocht ook niet klagen als het na een half uur spelen 0-3 achter stond. En dat is dan ook weer krediet aan Go Ahead Eagles en dan vooral aan Jari de Busser. Maar naarmate de wedstrijd vorderde, vond ik de verdediging ook steeds beter staan. Als je naar échte kansen gaat kijken, dan hebben ze één schot gehad en twee voorzetten."

Perfect toegeslagen door Eagles

Volgens de voormalig rechterhand van Ferguson en Louis van Gaal bij Manchester United sloeg de Eredivisie-middenmoter precies op het juiste moment toe. "Dat was zo'n moment wat ik van tevoren tegen Melle heb gezegd: je krijgt altijd momenten tegen zulke ploegen dat je kunt voetballen, omdat ze even achterover leunen. Dan moet je zorgen dat je balbezit houdt. Dat gebeurde, gevolgd door die perfecte crossbal van Kramer en een geweldige actie van Deijl die ‘m schitterend afmaakt."

Meulensteen benadrukt dat de gemiste strafschop van Emiliano Buendía typerend was voor de avond. "Dan voel je als speler: dit wordt écht onze avond. Dan gaat het stadion er nóg meer achter staan en dan weet je wat voor avond het is. We kunnen lang en breed over deze wedstrijd praten, maar van de tien keer dat Eagles tegen Aston Villa speelt wint Aston Villa negen keer. Maar dat geluk moet je ook een beetje hebben."

Tranen bij Jan Willem van Dop

Het historische hoogtepunt past in het prachtige plaatje van de afgelopen jaren in Deventer. Het leidde tot tranen bij directeur Van Dop. "Dat zegt dat Go Ahead ontzettend veel voor ze betekent. Dat zijn natuurlijk tranen van geluk. Als je vijf jaar terug had gezegd: luister, over vijf jaar spelen we thuis tegen Aston Villa in de Europa League. Dan zegt iedereen: ben je wel goed bij je hoofd?", vervolgt Meulensteen.

"Dit is een resultaat van duidelijk, goed beleid en de juiste keuzes met trainers en spelers over de afgelopen jaren. Dat resulteert dan in zo'n fantastische bekerwinst, Europa League-winst tegen Panathinaikos en dan zo’n wedstrijd tegen Aston Villa… Succes is nooit normaal, maar ze moeten wel zorgen dat ze het een plaats geven. Dat past ook weer een beetje in het plaatje na de vele hoogtepunten van de afgelopen jaren."

Meulensteen veroverde vijf keer de Engelse landstitel, won tweemaal de FA Cup en vier keer de FA Community Shield. Daarnaast behaalde hij één keer de wereldtitel voor clubs en tweemaal de Champions League. Hij weet als geen ander hoe om te gaan met succes. "Je moet dit met zijn allen heel erg intens, maar kort vieren en dan moet je daar een streep onder zetten. Als je dat niet doet, dan suddert dat bij mensen individueel door en komen de gevaren dat je af en toe een beetje focus verliest."

Realiteitscheck is nodig

Voorlopig gaat het allemaal crescendo voor de club uit Deventer, maar Meulensteen vindt wel dat er gekeken moet worden naar de selectie. Tegen Aston Villa vielen Gerrit Nauber en Jakob Breum uit, terwijl Victor Edvardsen ook geopereerd moet worden. "Ze moeten wel even een realiteitscheck doen. Zo’n wedstrijd in Europa is helemaal geweldig, maar ze hebben de punten ook hard nodig in de competitie. Ik denk wel dat ze de koppen bij elkaar moet steken en zichzelf moeten afvragen: wat gaan we doen in januari? Er moet echt wat bij, anders dan wordt de spoeling in maart of april te dun."

Geweldige kans voor Go Ahead

Go Ahead staat er uitstekend voor in de Europa League met zes punten uit drie wedstrijden. Daarmee heeft de kleine volksclub de meeste punten bij elkaar gesprokkeld van alle Nederlandse club in Europa. "Het is eigenlijk zonde dat ze het tegen de minste tegenstander (FCSB, 2-1 verlies, red.) hebben laten liggen. Maar ze hebben nu natuurlijk wel voor een geweldige kans gezorgd", stelt Meulensteen, die een ander Red Bull Salzburg en VfB Stuttgart verwacht. "Die zijn wel op hun hoede, hoor. Die denken nu ook: wacht effe, daar gaan wij ook niet zomaar van winnen."