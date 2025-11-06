Go Ahead Eagles presteerde boven verwachting in de Europa League met zes punten uit drie wedstrijden, maar die sterke lijn konden de Deventenaren echter niet doortrekken tegen Salzburg. De ploeg van Melvin Boel had genoeg kansen om te scoren, maar dat lukte niet en uiteindelijk wonnen de Oostenrijkers met 2-0.

Go Ahead Eagles ontpopte zich als een echte stuntploeg in Europa. De club uit Deventer versloeg eerder al Panathinaikos en Aston Villa, en kreeg donderdagavond opnieuw de kans om een resultaat te boeken tegen Salzburg. Op bezoek in Oostenrijk kon een héél belangrijke stap gezet worden richting de tussenronde van de Europa League.

De ploeg van Melvin Boel begon uitstekend met twee grote kansen. Kenzo Goudmijn werd uitstekend voor het doel gezet door Dean James, maar de middenvelder annex aanvaller schoot dé kans op de openingstreffer wild naast het doel. Enkele minuten later kon Kowet via Joris Kamer alsnog op voorsprong komen, maar de verdediger knikte naast. Vlak voor rust kreeg Mathis Suray óók een geweldige kans. Hij nam de bal op rand zestien op de borst aan, maar volleerde net over.

Onnodige achterstand

In de tweede helft kreeg Go Ahead al snel een flinke dreun te verwerken. Yorbe Vertessen miste enkele minuten daarvoor nog een grote kans, maar even later was het wél raak. De oud-PSV'er kreeg een panklare voorzet, waardoor hij de bal van dichtbij alleen hoefde binnen te schuiven. Dat deed de Belg keurig door de benen van Eagles-goalie Jari de Busser: 1-0.

Go Ahead kwam die klap niet meer te boven. Na de 1-0 bleef Salzburg volop aanvallen en dat resulteerde in de 2-0. De Servische linksback Aleksa Terzic schoot de bal van buiten de zestien in de rechterkruising. De Busser kreeg zijn vingertoppen er nog tegenaan, maar kon de 2-0 niet voorkomen. Dat was ook meteen de eindstand.

Door deze nederlaag blijft de ploeg van Boel op zes punten steken na vier wedstrijden. In de volgende speelronde komt VfB Stuttgart op bezoek in het stadion aan de Vetkampstraat.

