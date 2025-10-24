Chris Woerts schuift al een aantal jaar veelvuldig aan bij Vandaag Inside en geeft daar elke keer zijn gepeperde mening. Dat valt niet altijd in goede aarde, zeker als het naderhand niet blijkt te kloppen. Het levert na het veelbesproken duel van Go Ahead Eagles in de Europa League een keiharde column op.

Woerts claimde immers dat Go Ahead Eagles nul punten in de Europa League zou pakken. Daar blijkt na drie duels helemaal niets van waar. De Deventenaren zijn een van de spaarzame lichtpuntjes in een seizoen waarin Ajax er in de Champions League niets van bakt en Feyenoord de eerste twee Europa League-duels verloor.

De Eagles wonnen donderdag van het sterke Aston Villa en de ploeg versloeg eerder al Panathinaikos. De bekerwinnaar van vorig seizoen staat zodoende trots op zes punten na drie duels. Reden voor Algemeen Dagblad-journalist Sjoerd Mossou om de club te eren én wat uitspraken van Woerts weer naar boven te halen.

'Clowntje' Chris Woerts

Dat doet Mossou in zijn column. "Het is pas een paar maanden geleden dat Vandaag Inside-clowntje Chris Woerts het 'een blamage' vond dat Go Ahead Eagles in de Europa League ging spelen. De club uit Deventer had zojuist de KNVB-beker gewonnen, maar volgens de 'sportmarketeer' was dat allemaal heel 'slecht voor het Nederlandse voetbal.'"

"Go Ahead ging nul punten pakken voor de zogenoemde coëfficiëntenranglijst, Woerts wist het wel zeker." Een paar maanden later ziet de wereld er heel anders uit. Go Ahead won al twee keer, terwijl clubs als Feyenoord en AZ pas een zege in de competitiefase boekten. FC Utrecht en Ajax zijn na drie duels nog puntloos. PSV boekte al twee keer een goed resultaat in de Champions League, maar de laatste weken is het toch vooral het kleine Go Ahead Eagles dat de punten binnenharkt.

Coëfficiënten een obsessie

Mossou wijst op het 'gevaar' van Woerts, die volgens de columnist op een manier naar voetbal kijkt die niet strookt met de blik van Mossou. "Er bestaan meer types die zo redeneren: mensen voor wie voetbal een rekenmodel is, een veredeld klassensysteem waarin coëfficiënten een obsessie zijn geworden. Voetbal moet volgens die logica vooral voorspelbaar zijn, ofwel: de rijken moet rijk blijven."

Wat dat betreft bewijst Go Ahead Eagles het ongelijk, want een relatief kleine club zorgt nu juist voor de Nederlandse successen. En dat terwijl het dolende Ajax niets klaarspeelt in de Champions League of Robin van Persie een B-ploeg naar Braga stuurt in de Europa League en daar verliest. "Hoe ironisch wil je het hebben", schrijft Mossou.

"De topclubs die zo nodig beschermd moeten worden, die al jaren vrijaf krijgen om Europees te kunnen presteren, brachten weloverwogen het belang van het Nederlandse voetbal in gevaar."

